Impeachment : Die Mehrheit der Republikaner steht hinter Trump

Trump am Dienstag bei einem Besuch an der Grenze zu Mexiko: Aktuell soll er seinen Ärger an Vertrauten wie dem Anwalt Rudy Giuliani auslassen.

„Isoliert und wütend“ sitze Donald Trump im Weißen Haus und schimpfe über das Impeachment gegen ihn, so berichtete die „Washington Post“ am Mittwoch. Trump soll seinen Ärger an Vertrauten wie dem Anwalt Rudy Giuliani auslassen – dem verweigere er inzwischen angeblich sein Honorar. Von Isolation in der republikanischen Partei kann indessen keine Rede sein. Nachdem 147 republikanische Abgeordnete in der vergangenen Woche für die verschiedenen Anfechtungen von Wahlergebnissen einzelner Bundesstaaten gestimmt hatten, sprachen sich nun 197 von ihnen gegen das Impeachment aus.

Das Repräsentantenhaus leitete am Mittwoch dennoch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ein. In der von den Demokraten dominierten Kammer stimmten 232 Abgeordnete dafür. Auch zehn Republikaner unterstützten das Impeachment. Darunter die Nummer Drei der Fraktions-Hierarchie, Liz Cheney aus Wyoming, die ihren Schritt vorher angekündigt hatte. Sie hatte Trump vorgehalten, das „Feuer entzündet“ zu haben, das zu der Attacke auf das Kapitol vor einer Woche geführt hatte.

Der Impeachment-Artikel, den die Parlamentarier verabschiedeten, wirft dem Wahlverlierer „Anstiftung zum Aufstand“ vor. Indem Trump Lügen über angeblichen „Wahlbetrug“ verbreitete, den Innenminister des Bundesstaates Georgia zur Wahlmanipulation aufforderte und seine Anhänger schließlich zum Kampf gegen den von ihm erfundenen „Betrug“ anstiftete, habe er die nationale Sicherheit und die Integrität des demokratischen Prozesses gefährdet, hieß es. Die Chefin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bezeichnete die Entscheidung als historischen Schritt. Kevin McCarthy, der republikanische Minderheitsführer, sagte in der Debatte, das Impeachment heize die politische „Spaltung“ im Lande weiter an. In letzter Minute wollte er das Verfahren verhindern, indem er für eine parlamentarische Rüge Trumps warb. Angesichts der Gefahr, die Trump für das Land darstelle, sei das nicht genug, argumentierte Pelosi.

Trump ist damit der erste Präsident, gegen den die Abgeordneten des Repräsentantenhauses zweimal ein Impeachment beschlossen haben. Dieses ist der erste Schritt zur Amtsenthebung. Der Beschluss der Abgeordnetenkammer geht nun an den Senat, der einen Präsidenten nach einem Prozess des Amtes entheben kann. Der letzte Versuch, das zu tun, scheiterte an der Mehrheit der Republikaner. Damals sprachen sie Trump frei, obwohl er die Ukraine für seinen Wahlkampf einspannen wollte.

Diesmal könnte der Prozess stattfinden, wenn Trump aus dem Amt geschieden ist. Denn der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, lehnt es ab, das Impeachment-Verfahren so schnell wie möglich zu eröffnen. Er will damit frühestens am 19. Januar, dem Tag vor Bidens Amtseinführung, beginnen. Der Amtsenthebung oder der nachträglichen politischen Verurteilung müssten zwei Drittel des Senats zustimmen. Dort haben die Republikaner zwar ihre Mehrheit verloren. Aber immer noch müssten siebzehn republikanische Senatoren den Demokraten folgen, was unwahrscheinlich ist. Nach Meinung von Fachleuten könnte der Senat auch mit einfacher Mehrheit über eine eigene Resolution entscheiden, die Trump von einer weiteren Präsidentschaftskandidatur ausschließen würde.