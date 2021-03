Großes Konjunkturpaket : Amerika vor dem Wiederaufstieg?

America is back? Präsident Joe Biden am Mittwoch Bild: AP

Die schiere Zahl verschlägt einem den Atem: Das Konjunkturpaket, das von beiden Kammern des Kongresses gebilligt worden ist und das mit der Unterschrift des Präsidenten Joe Biden Gesetzeskraft erlangen wird, hat ein Volumen von 1,9 Billionen Dollar. Damit steigt das Gesamtvolumen der Ausgaben, welche die Vereinigten Staaten aufwenden und schon bislang aufgewendet haben, um den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzutreten, auf sage und schreibe fast 5,5 Billionen Dollar.

Wie groß diese „Feuerkraft“ ist, zeigt der Vergleich mit dem Konjunkturpaket, das der damalige Präsident Barack Obama im Zuge der Bankenkrise auf den Weg gebracht hatte: Es umfasste weniger als eine Billion Dollar. Das „Biden-Paket“ dagegen gehört zu den größten und umfassendsten Maßnahmen des Staates zur Stabilisierung von Einkommen Privater und der Einkünfte von Kommunen und anderer Einrichtungen seit dem 2. Weltkrieg.

Enormes Impftempo

Und schon treibt dieses Paket, so kontrovers einzelne Elemente auch sind, die schönsten Wachstumsträume. Für das laufende Jahr rechnet die OECD mit einem Wachstum in den Vereinigten Staaten von 6,5 Prozent; es wird erwartet, dass das Konjunkturpaket nicht weniger als ein Prozent zum globalen Wachstum beitragen wird. Selbst Europa dürfte mit einem Plus von 0,5 Prozent von dem amerikanischen Ausgabenfeuerwerk profitieren. Die Mehrheit der Amerikaner ist davon ganz angetan, selbst wenn im Kongress die Republikaner geschlossen dagegen gestimmt hatten: Mehr als sechzig Prozent halten es für richtig. Es kommt darin eine seit einiger Zeit in großen Teilen der Bevölkerung zu beobachtende „Sozialdemokratisierung“ der Einstellungen in Bezug auf den Sozialstaat zum Ausdruck. Sind also Amerika und seine Wirtschaft auf einem guten und, nicht weniger wichtig, schnellen Weg aus der Krise?