Künftiger Präsident : Das sind Bidens Wirtschafts- und Finanzexperten

Der künftige Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, hat den Kongress aufgefordert, die Übergangszeit bis zu seiner Amtseinführung für die Verabschiedung eines Hilfspakets zur Linderung der Folgen der Covid -9-Krise zu nutzen. Doch jedes Programm könne nur ein Start sein. Er werde vom ersten Tag im Weißen Haus an für die wirtschaftliche Erholung kämpfen, kündigte Biden bei der Vorstellung seiner Wirtschaftsberater an.

Niemand sei besser vorbereitet, die Krise zu bekämpfen als Janet Yellen, seine Kandidatin für das Finanzministerium, so Biden. Sie sei nicht nur die erste Frau auf diesem Posten, sondern auch die erste Persönlichkeit, die Chefökonomin im Weißen Haus, Chefin der Federal Reserve und Finanzministerin sein werde. Ihr Ehemann George Akerlof, ein mit Nobelpreis gewürdigter Ökonom, habe nach oben geheiratet, scherzte Biden. Er werde den „Hamilton“-Komponisten Lin-Manuel Miranda bitten, ihr ein Musical zu widmen.

Yellen drückte bei der Vorstellung ihre Befürchtung aus, dass die Passivität der Regierung einen sich selbst-verstärkenden Konjunktureinbruch auslösen wird. Sie wolle jeden Tag dafür arbeiten, dass Amerikaner den „American Dream“ erfüllten. Es sei eine Tragödie, dass viel Amerikaner nicht wüssten, wie sie genug Lebensmittel für ihre Familien bezahlen könnten.

Biden hält sein Versprechen

Joe Bidens Team aus Wirtschaftsberatern folgt zwei Mustern: Er setzt auf Erfahrung, und er hält sein Versprechen, dass die Regierung in ihrer personellen Komposition besser die demographische Vielfalt spiegelt. Cecilia Rouse ist die erste farbige Frau in der Position der Chefökonomin des Weißen Hauses. Sie hat bereits demokratischen Präsidenten gedient und soll Kabinettsrang erhalten, anders als ihre Vorgänger unter dem Präsidenten Donald Trump.

Die indischstämmige Neera Tanden soll nach Bidens Wunsch das Office of Management and Budget führen, eine mächtige Institution im Weißen Haus. Tanden ist aktuell Chefin der linken Denkfabrik Center of American Progress. Ihre Nominierung könnte kritisch werden. Sie hat mit harschen Kommentaren republikanische Senatoren verprellt, doch auch der demokratische Parteiflügel hinter Bernie Sanders ist nicht glücklich mit der Wahl. Sie sammelte Regierungserfahrung in Obamas wichtigstem Gesetzesprojekt, dem Gesetz für erschwingliche Gesundheitsvorsorge, kurz Obamacare, an dessen Durchsetzung sie als Beraterin des Gesundheitsministeriums mitwirkte.

Die wichtige Rolle des Vize-Finanzministers übernimmt Adewale „Wally„ Adeyemo. Der Jurist hat zahlreiche Regierungserfahrungen in Führungspositionen unter Barack Obama gesammelt und war zuletzt Präsident der Obama-Stiftung. Er wurde in Nigeria geboren.

Heather Boushey, agile Chefin der wirtschaftspolitischen Denkfabrik Washington Center for Equitable Growth, und Jared Bernstein, Bidens langjähriger Berater und Freund, ziehen in das Council of Economic Advisers ein, das von der künftigen Chefökonomin Rouse geführt werden wird.

Offen ließ Biden, wen er zu seinem persönlichen Wirtschaftsberater ernennen will. Beste Chancen hat Brian Deese, der unter Obama zentrale Rollen in der Rettung amerikanischer Autokonzerne und in der Durchsetzung von Klima- und Umweltpolitik hatte. Aktuell leitet er bei der weltgrößten Kapitalanlagegesellschaft Blackrock die Sparte Sustainable Investing. Diese Position hat ihm Kritik von Progressiven in der Demokratischen Partei eingetragen, die allergisch auf Wallstreet-Rekrutierungen reagieren. Doch der bekannte Umweltschützer Bill McKibben sprang ihm auf Twitter zu Seite.