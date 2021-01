Facebook, Instagram, Twitter : Trump verliert sein Netz

Aktualisiert am

New York

Donald Trump am Mittwoch Bild: AP

Als Donald Trump am frühen Donnerstagmorgen einen „ordentlichen Übergang“ im Weißen Haus am 20. Januar versprach und sich dabei die „großartigste erste Amtszeit in der Präsidentengeschichte“ zuschrieb, konnte er dies nicht, wie üblich, über Twitter tun. Er musste einen Umweg gehen und die Stellungnahme über das Twitter-Konto seines Sprechers Dan Scavino veröffentlichen lassen.

Sein eigener Account war einige Stunden vorher von Twitter gesperrt worden, wegen wiederholter Verstöße gegen Richtlinien des Unternehmens. Es war die bislang schärfste Sanktion, die Twitter gegen seinen wohl prominentesten Nutzer ergriffen hat. Und der scheidende Präsident wurde nicht nur auf Twitter zum Schweigen gebracht: Auch Facebook und Snapchat sperrten seine Konten.