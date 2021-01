Biden-Präsidentschaft, Tag 1 : Er hat sich viel vorgenommen

Präsident Joe Biden hat einen neuen Instagram-Account, @potus, und am ersten Tag schon 4,8 Millionen Follower. Die erste Botschaft an die Welt lautet da: „Amerika hat sich dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder angeschlossen“. Der 46. Präsident verlor nach seiner Vereidigung keine Zeit. Einen „umfassenden Angriff auf das Vermächtnis seines Vorgängers“ nannte die „New York Times“ die siebzehn Exekutivanordnungen und Proklamationen, die Biden wenige Stunden nach der Vereidigungszeremonie unterzeichnete.

Am dringlichsten sind die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, denn bislang ließ die bundesweite Koordination zu wünschen übrig – trotz der vollmundigen Versprechen von Donald Trump, der noch beim Abschied aus dem Amt von „Wundern“ sprach, die seine Regierung vollbracht habe. Mehr als 400.000 Menschen sind in Amerika nach einer Corona-Infektion gestorben, doch in manchen Bundesstaaten tragen nur wenige Menschen Gesichtsmasken, sind die Restaurants auch drinnen weiter geöffnet und geht die Verteilung des Impfstoffes besonders schleppend voran.

Biden kann den Einzelstaaten keine Maskenpflicht und auch nicht die Schließung der Innen-Gastronomie vorschreiben. Stattdessen forderte er die Bürgerinnen und Bürger auf, in den ersten hundert Tagen seiner Amtszeit den Mund-Nasenschutz zu tragen. Er unterschrieb auch Exekutivanordnungen, die Angestellte und Besucher auf Grundstücken des Bundes dazu verpflichten, eine Maske zu tragen – zum Beispiel in Behörden, aber auch in Nationalparks. Der neue Präsident verlängerte außerdem bundesweit geltende Moratorien für Zwangsräumungen und für die Rückzahlung von Studienschulden. Das hilft allen, die ihre Miete nicht mehr zahlen und ihre Darlehen beim Bund nicht mehr bedienen können – es erlässt ihnen allerdings die Schulden zunächst nicht.

Kampf gegen das Virus und Klimaschutz

Damit der Kampf gegen die Pandemie und die Impfkampagne künftig besser koordiniert werden können, will Biden auch die Abteilung für globale Gesundheitspolitik beim Nationalen Sicherheitsrat wieder beleben, die unter Trump praktisch aufgehört hatte, zu arbeiten. Den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO, den sein Vorgänger verfügt hatte, wird er ebenfalls rückgängig machen. Anthony Fauci, der Chefberater im Kampf gegen das Coronavirus bleiben wird, soll bereits am Donnerstag beim Treffen des WHO-Exekutivrats dabei sein.

Neben den Schritten im Kampf gegen die Pandemie setzte Biden am ersten Tag im Amt auch weitere Versprechen um. Er verkündete in einem Brief an die Vereinten Nationen, dass sich die Vereinigten Staaten weiter an das Pariser Klimaschutzabkommen gebunden fühlten. Damit startete er einen dreißigtägigen Prozess, mit dem die Amerikaner dem Vertrag wieder beitreten werden. Der Schritt hat auch international eine hohe Bedeutung, weil er einen der großen Konflikte zwischen der Trump-Regierung und anderen Unterzeichner-Staaten beendet.

Biden hatte den Klimaschutz zu einer der Prioritäten seiner Präsidentschaft erklärt. „Wir werden den Klimawandel auf eine Weise bekämpfen, wie wir es nie zuvor getan haben“, sagte er am Mittwochabend vor der Unterzeichnung der Verordnungen im Oval Office. Allerdings sei mehr nötig – für viele seiner Vorhaben seien Gesetze zwingend, die der Kongress verabschieden müsse.

Eines der umweltpolitisch umstrittensten Projekte der vergangenen Jahre konnte Biden am Mittwoch bereits beenden: Er nahm die Baugenehmigung für die Keystone-XL-Pipeline zurück, die die Keystone-Pipeline für den Transport von Öl aus Kanada erweitern sollte. Präsident Barack Obama hatte das Projekt 2015 wegen befürchteter Umweltschäden gestoppt, Trump hatte es 2017 wieder genehmigt.

In Bidens ersten zehn Tagen im Amt sollen noch etliche weitere Direktiven folgen – vor allem solche, die Entscheidungen der Trump-Regierung rückgängig machen. Biden beauftragte kurze Zeit nach seiner Vereidigung auch die Behörden damit, die mehr als hundert Umweltschutzauflagen zu prüfen und wieder in Kraft zu setzen, die sein Vorgänger gekippt hatte. Dabei geht es um Regelungen, die auf Ebene der Verwaltung geändert werden konnten, ohne dass der Kongress beteiligt werden musste. Das betrifft zum Beispiel Luft- und Wasserschutzauflagen für Unternehmen und Standards zur Energieeffizienz bei Bauprojekten.