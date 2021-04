Trumps frühere Virus-Fachleute : Taskforce gegen den schlechten Ruf

Sie berieten Donald Trump im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, doch sie wollen nicht mit ihm in einen Topf geworfen werden: Mehrere Fachleute aus Trumps ehemaliger Verwaltung und aus seiner Virus-Taskforce arbeiten dieser Tage an ihrem Vermächtnis. Dass sie unter Trump tätig waren, soll weniger wichtig sein als ihr eigener Beitrag zum Kampf gegen Corona.

Manche planen ein eigenes Buch, wie Scott Gottlieb, unter Trump Chef der Ernährungs- und Arzneimittelbehörde FDA, oder Paul Mango, früher ranghoher Beamter im Gesundheitsministerium. Andere wollten erst einmal in Interviews mit dem Sender CNN Details über ihre Zeit mit Trump erzählen – und sich selbst dabei in ein gutes Licht rücken. Darunter waren auch Deborah Birx und Anthony Fauci, der inzwischen Corona-Chefberater von Präsident Joe Biden ist.

Fauci sagte in der Fernsehdokumentation, es sei wie ein „Schlag in die Brust“ gewesen, als Trump sich im Sommer für Öffnungen ausgesprochen und sogar zur „Befreiung“ einzelner Bundesstaaten aufgerufen hatte. „Das schockierte mich, weil es so ein Schlag gegen das war, was wir zu erreichen versuchten“, sagte Fauci.

Er, Deborah Birx und andere Fachleute beschrieben in der Sendung eine zum Teil dysfunktionale Regierung und Verwaltung, die immer wieder wertvolle Zeit verspielte. Birx sagte, viele der bislang landesweit 555.000 Todesfälle hätten verhindert werden können. Nur etwa 100.000 seien von der ersten Infektionswelle verursacht worden – die anderen Toten seien vermeidbar gewesen, wenn man nur früh genug auf die Empfehlungen gehört und umfassende Lockdowns verhängt hätte, so die Impfstoff-Expertin.

„Es gab kein System“

Sie selbst sei der Taskforce beigetreten, um die weitere Verharmlosung des Virus durch die Trump-Regierung zu stoppen, beteuerte Birx außerdem. Nachdem sie im August vor einer weiteren dramatischen Ausbreitung von Covid-19 gewarnt hatte, hatte Trump ihr praktisch den Mund verboten. Das direkte Telefonat mit dem damaligen Präsidenten sei „sehr schwierig“ gewesen. Auf die Frage, ob Trump ihr gedroht habe, sagte Birx, es sei ein „sehr unangenehmes Gespräch“ gewesen.

Bei Treffen mit regionalen Politikern habe sie auch nach wie vor Klartext geredet, versicherte Birx. Doch Trump habe ihr signalisiert, dass sie übertreibe – und so habe sie ihre Botschaft nicht national verbreiten können.

Zwei andere Fachleute, Robert Kadlec und Brett Giroir, schilderten, dass die Versorgungswege für den Fall eines Notstandes unzureichend oder gar völlig unklar gewesen seien. Man habe von Null anfangen müssen, als es etwa darum ging, Masken oder Beatmungsgeräte zu liefern. „Es gab kein System“, sagte Giroir. „Die einzige Art, herauszufinden, wie viele Beatmungsgeräte wo genutzt wurden, war, dort anzurufen und abzuwarten.“

Fauci, Birx und weitere Wissenschaftler erzählten, dass sie sich informell trafen, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten, als Trumps Taskforce sich nur noch sporadisch traf. Birx berichtete auch, dass alle Ärzte und Forscher, die in dem Team des ehemaligen Präsidenten gegen die Pandemie kämpften, Todesdrohungen erhielten.

Trump reagiert mit einer Pressemitteilung

Kritiker merkten an, dass sich Trumps ehemalige Fachleute nur selbst reinwaschen wollten. Es sei lächerlich, wie etwa Giroir die Lage im vergangenen Frühjahr darstelle, sagte Ashish Jha, Dekan der Fakultät für öffentliche Gesundheit an der Brown Universität, der „Washington Post“. Giroir, mit dem er persönlich gesprochen habe, habe gewusst, wie knapp Tests und Schutzkleidung seien, doch er habe gesagt, was die Regierung verbreiten wolle, so Jha.

Die Reaktion der Trump-Loyalisten ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Peter Navarro, ehemaliger handelspolitischer Berater Trumps, beschimpfte Fauci in einem Interview als „Soziopathen und Lügner“, der „nichts“ mit der Impfkampagne zu tun habe. Fauci sei keineswegs „Vater“ der Erfolge im Kampf gegen das Virus, ätzte Navarro: „Fauci ist der Vater des Virus selbst!“

Senator Lindsey Graham aus South Carolina forderte Fauci bei Twitter auf, doch an die mexikanische Grenze zu fahren und dort „das größte Superspreader-Event“ zu besichtigen – Graham meinte die Ankunft von Asyl suchenden Migranten. Die unterliegen nach Angaben der Behörden ähnlichen Quarantäne- und Testregelungen wie andere Menschen in Sammelunterkünften. Fauci wehrte sich inzwischen und bezeichnete die Anwürfe als „bizarr“. Etliche Republikaner hätten ihn als Sündenbock für alles erkoren, was ihnen nicht passe, sagte Fauci dem Sender Fox News.

Trump meldete sich unterdessen mit einer seiner Pressemitteilungen zu Wort, die seine Getreuen über Twitter verbreiten, wo er nach wie vor gesperrt ist. Birx und Fauci seien Lügner und versuchten im Nachhinein, die Geschichte umzuschreiben, behauptete Bidens Vorgänger. Beide hätten zu Beginn der Pandemie fehlerhafte Empfehlungen abgegeben, die er, Trump, korrigiert und damit viele Leben gerettet habe.

„Wir entwickelten amerikanische Impfstoffe, von einem amerikanischen Präsidenten, in Rekordzeit, in neun Monaten, die die ganze Welt retten“, heißt es da etwa. Zu Anfang der Pandemie hatte Trump das Virus monatelang heruntergespielt, den Amerikanern ein baldiges Ende ihrer diesbezüglichen Sorgen in Aussicht gestellt und Warnungen, die ihm vorlagen, absichtlich ignoriert.