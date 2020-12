Spenden nach Wahlniederlage : Trump sorgt für sich vor

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Aber laut dem Magazin „Politico“ kommen diese Spenden überwiegend gar nicht bei den Wahlkämpfern an. Nur 25 Cent von jedem gespendeten Dollar gingen an die republikanische Partei – der Rest fließe in Trumps PAC (Political Action Committee).

Milliardenschulden

Trump weist seine Anhänger im Kleingedruckten auch darauf hin: 75 Prozent ihrer Zuwendungen gingen demnach an „Save America“. Das ist ein so genanntes „Leadership PAC“, dass von vielen Regeln für andere PAC's ausgenommen ist. Trump könnte sich oder Familienmitgliedern von den gespendeten Millionen theoretisch selbst Gehälter zahlen oder das Geld für unbezahlte Rechnungen aus dem Wahlkampf nutzen. In den ersten Wochen nach der Wahl hieß es in den E-Mails an die Spender noch, die Gelder würden in einen „election defense fund“ fließen – Medienberichten zufolge landete der Großteil aber auch da schon bei seinem neuen PAC.

Trump hat angeblich hohe Schulden – die „Financial Times bezifferte sie kurz vor der Wahl auf mindestens 1,1 Milliarden Dollar. Bei seinem größten Gläubiger, der Deutschen Bank, soll er mit bis zu 340 Millionen Dollar in der Kreide stehen. Der Großteil der Schulden sei durch Trumps Immobilien gedeckt – doch in der Krise kann deren Wert erheblich sinken. Trumps Vermögen bezifferte „Forbes“ auf 2,5 Milliarden Dollar – andere Schätzungen liegen niedriger. Laut der „New York Times“ sei Trump nur auf dem Papier so reich, denn einen großen Teil seines Einkommens habe er in Projekte investiert, die schlecht liefen – vor allem in Golfplätze

Nachteil im Spendensammeln

Trump ging in seiner Karriere sechsmal pleite, rettete sich zum Teil mit zweifelhaften Taktiken. Er soll auch dem Finanzamt und Versicherungen nicht die Wahrheit über sein Vermögen gesagt haben. Da ist es leicht vorstellbar, dass er versucht, seine private finanzielle Situation mit Hilfe seiner politischen Fans zu verbessern. Berichten zufolge machen sich die Republikaner im Senat bereits Sorgen und haben im Weißen Haus Bedenken gegen Trumps Spenden-Konstruktion angemeldet.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. Jetzt F+ kostenlos sichern

In Georgia geht es schließlich um die Mehrheit in der Kammer. Falls die Republikaner beide Sitze an Jon Ossoff und Raphael Warnock verlieren, können die Demokraten künftig mit der Stimme der Vizepräsidentin Mehrheitsentscheidungen fällen. Bislang liegen die Republikaner in Georgia beim Geldsammeln mit 131 zu 86 Millionen Dollar deutlich zurück – umso unangenehmer ist es für die Partei, dass Trump Spenden in die eigene Tasche umleitet.

Und in den Vereinigten Staaten ist auch die nächste ordentliche Wahlauseinandersetzung nie weit entfernt: Schon in zwei Jahren stehen wieder Kongresswahlen an. Und da wäre es ein großes Problem für die Konservativen, wenn Trump weiter vor allem für sich selbst Geld sammelt, statt seine zahlreichen Unterstützer auf die republikanischen Kandidaten einzuschwören.