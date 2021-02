Kritik von Republikanern : Bidens strenges Corona-Regime

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, wurde in der vergangenen Woche in einem Pressebriefing mit einem Zitat Bidens aus dem Wahlkampf konfrontiert: Dieser habe gesagt, es gebe Grenzen für die Anwendung präsidentieller Verordnungen, schließlich sei Amerika eine Demokratie. Die Regierung benötige Zustimmung für ihr Handeln, zitierte ein Journalist den Demokraten. Sodann: Ob Biden sich als eine Art wohlwollender Diktator betrachte? Psaki blieb ganz ruhig und entgegnete, es sei gewiss nicht die Absicht des Fragestellers gewesen, doch Bidens Worte seien ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Er habe seinerzeit die Frage beantwortet, ob er eine Steuerreform per Dekret erlassen könne, was er freilich verneint habe. Es gebe aber zwei Gründe für die Verordnungswelle: Zum einen habe Biden entschieden, die „unmoralischsten und schädlichsten“ Handlungen der Trump-Administration unmittelbar rückgängig zu machen – in der Umwelt- und Klimapolitik, aber auch in der Einwanderungs- und Antidiskriminierungspolitik. Zum anderen, fuhr Psaki fort, werde jeder Historiker bestätigen, dass der Präsident sein Amt in einer der schwierigsten Phasen in der Geschichte des Landes antrete. Wegen der Pandemie habe es eine große Dringlichkeit gegeben. Biden, der 36 Jahre lang dem Senat angehörte, wisse aber: Damit seine Politik von Dauer sei, bedürfe es der Zusammenarbeit mit dem Kongress.