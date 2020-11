Aktualisiert am

Neue Töne, alte Forderungen : Was Deutschland von Biden zu erwarten hat

Die Mehrheit der amerikanischen Wähler hat für einen anständigen Mann gestimmt, der an unsere Demokratie, an die Wissenschaft und an Amerikas Verbündete wie Deutschland, Amerikas wichtigsten Verbündeten, glaubt.

Es ist äußerst bedauerlich, dass der jetzige Präsident nicht bereit ist, seine Wahlniederlage öffentlich einzugestehen. Ebenso unerfreulich ist die mangelnde Bereitschaft führender Mitglieder der Republikanischen Partei, sich öffentlich von Präsident Trumps unbegründeten Behauptungen über sehr umfangreichen Wahlbetrug zu distanzieren, da sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit unseres Wahlprozesses schürt.

Ich möchte aber auch sagen, dass Präsident Trump wie jeder Kandidat das Recht hat, Auszählungsergebnisse einzelner Wahlbezirke von Gerichten überprüfen zu lassen. Dabei steht das Endergebnis dieser Wahl meiner Ansicht nach fest: Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.