Impeachment gegen Trump : „Es bricht einem das Herz“

Sicherheitsleute verbarrikadieren am 6. Januar eine Tür zum Sitzungsaal des Repräsentantenhauses. Bild: AFP

Der Polizist Eugene Goodman rennt auf den Senator Mitt Romney zu, gibt ihm im Vorbeilaufen ein kurzes Zeichen, dann ändert Romney seine Richtung und rennt hinterher. Bilder ohne Ton aus dem Flur des Kapitols in Washington, die bislang unveröffentlicht waren. Das Video einer Überwachungskamera gehörte zu den Belegen, die die Demokraten am zweiten Tag des Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump vorführten. Goodman wurde berühmt, weil er am 6. Januar den rechten Mob vom Sitzungssaal des Senats im Kapitol weggelotst hatte.

Dass er es auch war, der Romney vor den Angreifern geschützt hatte, war dem Republikaner aus Utah neu. Ihm sei erst jetzt klar geworden, wie nah er den Randalierern gewesen war, so Romney gegenüber Journalisten am Mittwoch. „Es bricht einem das Herz und treibt einem die Tränen in die Augen“, sagte er. Der Senator, der im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump für eine Verurteilung gestimmt hatte, bedankte sich anschließend persönlich bei dem Polizisten.

Die „große Lüge“

Auch am zweiten Tag des Prozesses gegen Donald Trump im Senat zeigten die Ankläger der Demokraten noch einmal Ausschnitte aus den Ereignissen vom 6. Januar. Sie wollen belegen, dass der frühere Präsident seine Anhänger zu dem Angriff auf das Kapitol angestiftet hat. Durch die detailgenaue Aufarbeitung, zum Teil mit nie vorher gezeigten Videos, wollten sie mehrere Dinge belegen: dass Trump zu Gewalt aufrief, dass sich die Täter auf ihn bezogen – und dass die Situation für die Kongressmitglieder und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lebensbedrohlich war oder hätte werden können.

Die Demokraten aus dem Abgeordnetenhaus, die die Anklage führen, trugen vor, was sie an Beweisen zusammengetragen hatten: Zitate aus öffentlichen Auftritten des Wahlverlierers, Tweets, Einlassungen der eifrigsten Unterstützer. Sie wollten damit das Bild eines Aufwieglers zeichnen, der Gewalt nicht nur in Kauf nahm, sondern dazu aufforderte.

Immer wieder hatte Trump bereits vor der Wahl Zweifel an deren Rechtmäßigkeit gesät. Die Senatoren sahen auch noch einmal einen Ausschnitt aus einem Interview aus dem Sommer 2020, als der damalige Präsident sich nicht zu einer friedlichen Amtsübergabe hatte verpflichten wollen. Nach dem deutlichen Sieg von Joe Biden hatte er die Propaganda verbreitet, für die der Historiker Timothy Snyder die Bezeichnung „Big Lie“, große Lüge, fand. Sie hatte das Potential, den demokratischen Prozess durch permanente Delegitimierung empfindlich zu stören, so Snyder.

Trump blieb untätig

Die Elemente der Lüge blieben stets gleich, wie die Präsentation am Mittwoch belegte: Immer wieder verbreiteten Trump und seine Leute, die Wahl sei manipuliert, in den (von vielen Schwarzen bewohnten) Städten hätten viele Menschen „unrechtmäßig“ ihre Stimme abgegeben und man müsse nun „kämpfen wie die Teufel“, um Trump den vermeintlichen Wahlsieg zu retten. „Er sagte ihnen, sie sollten kämpfen wie die Hölle, und sie brachten uns an dem Tag die Hölle“, sagte der Chefankläger der Demokraten, Jamie Raskin, über den Angriff auf das Kapitol. Die Beweislage zeige, dass Trump nicht einfach nur Zeuge der Ereignisse gewesen sei, sondern sie herbeigeführt habe. Der ehemalige Präsident habe aufgehört, der Oberbefehlshaber zu sein und sei stattdessen „der Chef-Anstifter“ geworden.

Die Senatoren sahen noch einmal die Videos von Trumps Anhängerinnen und Anhängern, die überall im Land gegen das Wahlergebnis protestiert hatten und zum Teil Verwaltungsmitarbeiter einschüchterten. Die Ankläger zeigten Bilder einer „Stop the Steal“-Demonstration in Michigan, die vor das Haus des Innenministers zog, und sie zeigten die aufgebrachte Menge, die in Arizona nach einer Neuauszählung rief.