Corona-Rede an die Nation : Bidens Mobilmachung für den 4. Juli

„Ich brauche euch“, sagte Joe Biden am Donnerstagabend. Amerikas Präsident blickte im Weißen Haus mit ernster Miene in die Kamera und wiederholte: „Ich brauche euch“. Der Kampf gegen das Coronavirus könne nur gemeinsam gewonnen werden, lautete die Botschaft an seine Landsleute. Jeder müsse seinen Teil dazu beitragen. Dafür werde die Regierung in Washington auch liefern. Der Anteil des Bundes an der Impfkampagne werde ausgeweitet, versprach Biden. 4000 zusätzliche Soldaten sollen in den Impfzentren des Bundes helfen. Und der Präsident legte sich auf ein weiteres Ziel fest. Bis spätestens 1. Mai sollen alle Erwachsenen eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen können. Er werde die Bundesstaaten anweisen, bis zu diesem Termin alle entsprechenden Restriktionen für Erwachsene aufzuheben.

Der Präsident sprach an diesem Abend zwanzig Minuten lang zu den Amerikanerinnen und Amerikanern. Im Weißen Haus selbst verfolgten die Rede pandemiebedingt, neben First Lady Jill Biden, nur wenige Journalisten und Mitarbeiter. Biden verglich den Kampf gegen das Coronavirus mit einem Krieg und erinnerte daran, dass Covid-19 inzwischen mehr Amerikanerinnen und Amerikaner getötet habe als in den beiden Weltkriegen und im Vietnamkrieg ums Leben gekommen seien.

„Das führte zu mehr Toten, mehr Infektionen, mehr Einsamkeit“

Donald Trump nannte Biden nicht beim Namen, aber er ließ keinen Zweifel daran, dass sein Amtsvorgänger beim Kampf gegen die Pandemie aus seiner Sicht versagt habe. „Vor einem Jahr wurden wir von einem Virus getroffen, dem mit Schweigen begegnet wurde und das sich ungehindert ausbreiten konnte“, sagte Biden. Monatelang sei die Gefahr heruntergespielt worden. „Das führte zu mehr Toten, mehr Infektionen, mehr Stress und mehr Einsamkeit.“ Fachleute weisen indessen darauf hin, dass zumindest auch die Impfkampagne und der Kauf von hundert Millionen zusätzlichen Impfdosen noch von Trumps Regierung angestoßen worden sei, ebenso wie die Zusammenarbeit zwischen den Pharmakonzernen Merck und Johnson&Johnson. Biden kritisierte auch die ideologischen Kämpfe um die Schutzmaßnahmen, die Trump immer wieder angeheizt hatte. Zu Unrecht sei aus dem Mund-und Nasenschutz ein politisches Statement geworden, sagte der Präsident und zeigte seine Maske vor. Um das Virus zu besiegen, müsse man „die Wahrheit sagen, der Wissenschaft folgen und zusammenarbeiten.“ Wenn das nicht geschehe, dann drohe ein Rückschlag und die zwangsläufige Rückkehr zu strengeren Schutzregeln, so Biden weiter.

Was Biden nicht sagte: Diese Regeln liegt nicht er fest. Das machen die Bundesstaaten selbst. So hoben die Gouverneure von Texas und anderen Staaten im Süden alle Beschränkungen und selbst die Maskenpflicht kürzlich auf. In New York City hält man zwar am allgemeinen Maskentragen fest, erhöhte aber die Kapazitäts-Grenze für den Innenbereich von Restaurants auf 50 Prozent. Fachleute wie Bidens medizinischer Chefberater Anthony Fauci warnen unterdessen immer wieder vor zu frühen Lockerungen, obwohl die Zahl der Neuansteckungen im Land zuletzt um 16 Prozent zurückging. Die ansteckendere Coronavirus-Variante B 1.1.7, die zuerst in Großbritannien entdeckt worden war, könnte laut den Behörden schon bald die dominante Virus-Form in Amerika sein. In New York breitet sich zudem inzwischen eine weitere Mutante namens B.1.526 aus. Sie wird zurzeit genauer untersucht.