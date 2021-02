Bidens Kurswechsel : Kein Blankoscheck mehr für die Saudis

Die strategische Partnerschaft mit dem Königreich Saudi-Arabien gehört zu den Grundfesten der amerikanischen Außenpolitik. Präsident Franklin D. Roosevelt hatte sie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kurz vor seinem Tod begründet. So eng wie unter Donald Trump, der als Ziel für seine erste Auslandsreise Saudi-Arabien gewählt hatte, war sie jedoch unter keinem Präsidenten. Ein Grund für Trumps Nähe zum Königreich war, dass er in dessen Kronprinzen Muhammad Bin Salman einen unverzichtbaren Partner in seiner Auseinandersetzung mit Iran sah. Trump billigte daher die in ihrer Dimension beispiellosen Waffenexporte für den Krieg im Jemen, wo sich Saudi-Arabien einen Stellvertreterkrieg mit Iran liefert.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Sein Nachfolger Joe Biden stellt diese strategische Partnerschaft mit Saudi-Arabien zwar nicht in Frage. Denn im Nahen Osten ist das Königreich weiterhin die einzige handlungsfähige prowestliche Regionalmacht. Einen neuen Blankoscheck stellt Biden dem Haus Saud aber nicht aus. Dass das Verhältnis kühler wird, spürt bereits der saudische Außenminister Faisal Bin Farhan Al Saud. Sein neuer amerikanischer Kollege Antony Blinken hatte bereits mit zwei Dutzend Außenministern telefoniert, als er am vergangenen Freitag erstmals in Riad anrief. Hingegen sprach Blinken öffentlich von der Verantwortung Saudi-Arabiens für den Krieg im Jemen.