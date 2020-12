Bidens Kabinett : Xavier Becerra soll Amerikas Gesundheitsminister werden

Aktualisiert am

Der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra soll Gesundheitsminister in Joe Bidens Kabinett werden. Bild: AP

Der gewählte Präsident Joe Biden will den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra zum Gesundheitsminister ernennen. Das melden die Nachrichtenagenturen Reuters und AP in Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor berichtete bereits die New York Times, dass Biden den derzeitigen kalifornischen Generalstaatsanwalt und Justizminister für das Amt nominieren wolle, das angesichts der Covid-19-Pandemie eine besonders große Verantwortung mit sich bringt.

Becerra war 2017 als erster Latino im Amt des kalifornischen Justizministers vereidigt worden. Zuvor war er 24 Jahre lang Abgeordneter im amerikanischen Repräsentantenhaus. Der 62-Jährige hatte auch als potentieller Kandidat für das Justizministerium oder den Posten des amerikanischen Generalstaatsanwalts gehandelt worden.

Biden hatte versprochen, das vielfältigste Kabinett aller Zeiten zu bilden. Die Entscheidung für Becerra fiel, nachdem der Ausschuss für hispanische Angelegenheiten im amerikanischen Kongress kritisiert hatte, dass Biden zu wenige Latinos für wichtige Posten nominiert habe.

Becerra leitete als kalifornischer Justizminister die Anstrengungen mehrerer amerikanischer Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington, die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama zu verteidigen. Die Republikaner wollten diese vor Gericht kippen . Mit „Obamacare“ bekamen rund 20 Millionen Bürger Zugang zur Krankenversicherung. Ein zentraler Punkt der Reform ist, dass Menschen eine Versicherung nicht mehr aufgrund von Vorerkrankungen verweigert werden kann.

Der Erhalt von „Obamacare“ ist ein wichtiges Anliegen von Biden, der unter Obama Vizepräsident war. Er hat im Wahlkampf unter anderem versprochen, die Reform aufzubauen und die Gesundheitskosten für die Amerikaner zu senken. Wenn Becerra vom Senat als Gesundheitsminister bestätigt wird, nimmt er eine Schlüsselrolle in Bidens Kabinett ein. Der gewählte Präsident hat den Kampf gegen die Pandemie zu einer seiner Prioritäten erklärt.