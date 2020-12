Erinnerungen an eigenen Sohn : Biden will früheren Konkurrenten Buttigieg als Verkehrsminister

Der frühere demokratische Präsidentschaftsanwärter Pete Buttigieg soll nach Informationen der Nachrichtenagentur AP unter dem gewählten Präsidenten Joe Biden Verkehrsminister werden. Der 38 Jahre alte Buttigieg, der als ehemalige Bürgermeister der Stadt South Bend in Indiana ohne große Politik-Erfahrung in Washington bei den Vorwahlen der Demokraten überraschend stark abgeschnitten hatte, sei erste Wahl Bidens für den Posten, sagten drei mit der Sache vertraute Personen der AP am Dienstag.

Buttigieg hatte nach Erfolgen bei den ersten demokratischen Vorwahlen schließlich seine Unterstützung für Biden erklärt. Biden verglich den 38-Jährigen mit seinem verstorbenen Sohn Beau und sagte, ein größeres Kompliment könne er nicht vergeben.

Biden will Milliarden in die Verbesserung der maroden Infrastruktur in Amerika stecken. Das Verkehrsministerium dürfte dabei eine gewichtige Rolle spielen, zumindest was Autobahnen, Züge und andere öffentliche Verkehrsmittel betrifft.

Buttigieg hat aus seiner Homosexualität im Wahlkampf nie ein Geheimnis gemacht. Mit seinem Mann Chasten ist er seit 2018 verheiratet.

Vor ihm war Rahm Emanuel, der frühere Bürgermeister von Chicago und einstige Stabschef von Präsident Barack Obama als Verkehrsminister im Gespräch gewesen. Er bekam aber heftigen Gegenwind aus dem linken Flügel der Partei zu spüren wegen seines Umgangs mit einem Fall tödlicher Polizeigewalt in Chicago.