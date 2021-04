Joe Biden vor wichtiger Rede : In der Tradition Roosevelts

Die Tradition der „State of the Union“-Reden ist schon mehrfach gebrochen worden. Lange haben amerikanische Präsidenten den Bericht über die Regierungsarbeit einfach in schriftlicher Form dem Kongress übergeben. Woodrow Wilson begann damit, vor beide Kammern auf dem Kapitolshügel zu treten und werbewirksam seine Agenda auszubreiten. Seit den Tagen Franklin D. Roosevelts wiederum werden die Reden zur Lage der Nation üblicherweise im Januar gehalten.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Dass Joe Bidens Rede, die im Antrittsjahr eines Präsidenten nicht formal als „State of the Union“ deklariert wird, verschoben wurde, ist kein Präzedenzfall. Ronald Reagan verzichtete 1986 nach dem Challenger-Unglück auf den Auftritt im Kongress und wandte sich später vom Weißen Haus aus an die Nation. Und Donald Trumps Rede vor zwei Jahren wurde wegen des Haushaltsstreits und dem folgenden Shutdown der Regierung in den Februar verlegt. Bei Biden führte freilich vor allem die Pandemie zu der Verschiebung. Das Bild eines vollen Repräsentantenhauses hätte in dem „langen, dunklen Winter“ (O-Ton Biden) nicht zur Corona-Politik des Demokraten gepasst.