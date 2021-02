Biden telefoniert mit Xi : Washington verfolgt pragmatische Linie gegenüber China

Zum ersten Mal seit seiner Amtsübernahme vor gut drei Wochen hat der amerikanische Präsident Joe Biden mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping telefoniert. Nach Angaben des Weißen Hauses in Washington hat Biden dabei seine „grundlegenden Sorgen über Pekings zwangsweise und unfaire wirtschaftliche Praktiken, die Repression in Hongkong, Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und zunehmend herausfordernde Aktionen in der Region, einschließlich gegenüber Taiwan unterstrichen“. Der Anruf fand am Donnerstagmorgen Pekinger Zeit (in Washington Mittwochabend Ortszeit) statt.

Biden und Xi haben sich offiziellen Angaben zufolge auch über die Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgetauscht, sowie über die gemeinsamen Herausforderungen des Klimawandels und den Umgang mit Waffenhandel. Die Regierung in Washington strebe trotz der Meinungsverschiedenheiten eine offene Kommunikation mit China an, erklärte ein Regierungsbeamter. Priorität der Vereinigten Staaten sei aber, dass eine freie und offene indopazifische Region gewahrt bleibe. China beansprucht weite Teile des Südchinesischen Meeres, während sich die Vereinigten Staaten in dem umstrittenen Meeresgebiet mit Einsätzen ihrer Marine für die Freiheit der Schifffahrt einsetzen.

Die Vereinigten Staaten erwögen, in den kommenden Monaten „neue gezielte Einschränkungen“ auf bestimmte sensible Technologieexporte nach China in Abstimmung mit Verbündeten zu erlassen, hieß es weiter. Auch sollen die von Bidens Vorgänger, Ex-Präsident Donald Trump, erlassen Strafzölle zunächst bestehen bleiben, bis mit Partnerstaaten eine Lösung für das Handelsungleichgewicht mit China gefunden sei.

Biden übermittelte Xi auch beste Wünsche an sein Volk anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes, das in dem Land in der Nacht zum Freitag begrüßt wird.