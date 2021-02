Bidens erster Monat im Amt : „Ich bin es leid, über Trump zu reden“

Als Joe Biden Anfang Februar ins State Department fuhr, um eine erste außenpolitische Grundsatzrede zu halten, wurde er von Antony Blinken überschwänglich begrüßt. Der Außenminister verwies darauf, dass er Biden seit zwanzig Jahren kenne. Er habe ihn auf dem Kapitolshügel, im Weißen Haus, in Bagdad und in Bagram erlebt und könne – ohne Gefahr zu laufen, Widerspruch zu ernten – sagen: Noch nie habe ein neuer Präsident so viel außenpolitische Erfahrung mit ins Amt gebracht.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Es ging Blinken nicht darum, seinen Chef zu umgarnen. Biden hätte sich davon auch gewiss nicht beeindrucken lassen. Blinken brachte schlicht zum Ausdruck, was seine Diplomaten nach vier Jahren des Ausnahmezustandes als großes Glück empfinden: wieder über eine professionelle Führung zu verfügen. In normalen Zeiten hätten sich Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Außenminister seit dem 20. Januar in Washington die Klinke in die Hand gegeben. Doch die Zeiten sind nicht normal. Die Welt befindet sich in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und Amerika, von der Pandemie besonders hart getroffen, fiel zuletzt als Führungsmacht aus. So groß der Wunsch im Westen nach Gipfeltreffen ist, auf denen vernachlässigte Bündnisse repariert werden könnten – Reisediplomatie findet bis auf weiteres nicht statt.