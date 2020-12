Trump und sein Justizminister : Barrs gefährlicher Balanceakt

Von den vielen „Meine Jahre mit Donald“-Büchern, die in den nächsten Jahren über die Trump-Ära geschrieben werden, hätten die Erinnerungen William Barrs gewiss die besten Chancen in den Bestsellerlisten. Man muss dies leider im Konjunktiv formulieren. Denn die Verschwiegenheit, die einem Justizminister aufgetragen wird, gilt über die Amtszeit hinaus. So wird Barr das größte Rätsel der Trump-Regierung bleiben.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Seit der Präsidentenwahl hat sich der Republikaner kaum zu Wort gemeldet. Als Barr vor drei Wochen ein Memorandum veröffentlichte, in dem er seine Bundesanwälte aufforderte, „substantiellen Vorwürfen der Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe und der Stimmzählung“ nachzugehen, war die Nervosität in Washington groß: Würde Barr tatsächlich den Justizapparat zum Instrument in Trumps Komplott machen? Schon seinerzeit gab es allerdings Anzeichen, dass es ihm eher darum gehen könnte, den Präsidenten zu beschwichtigen. Schließlich war es Barr, der vor der Wahl klargestellt hatte, dass die Strafverfolgungsbehörden sich nicht von Trumps Wahlkampfteam einspannen ließen. Sehr zum Ärger des Präsidenten hatte er mitgeteilt, der von ihm eingesetzte Bundesanwalt John Durham werde seine Ergebnisse zur Untersuchung der Ursprünge der Russland-Affäre nicht mehr vor der Wahl präsentieren. Trump freilich verlangte, dass Joe Biden angeklagt werde.