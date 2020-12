Anthony Fauci wird 80 : Ein Mediziner mit Kultstatus

Ein Mediziner mit Kultstatus und der wahrscheinlich mächtigste Wissenschaftler im forschungsmächtigsten Land der Welt – das ist Anthony Fauci, ein gebürtiger New Yorker italienischer Abstammung, der im College von Manhattan trotz seiner geringen Körpergröße die Basketballmannschaft anführte und nicht einmal von Donald Trump aus dessen Corona-Taskforce gefeuert werden konnte, weil selbst er die gewaltige Popularität des Mediziners fürchten musste.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Fauci hat allen amerikanischen Präsidenten seit Ronald Reagan als Berater gedient. Nun soll er während der Präsidentschaft Joe Bidens das hart getroffene Volk aus der Pandemie führen. Die schwärzesten Tage der Pandemie stünden Amerika noch bevor, sagte er in diesen Tagen, und er meinte dies als Warnung.

Fauci hat Verantwortung übernommen, wo Präsident Trump die Vernunft fehlte. Seine humanistische Gesinnung und seine ruhigen, klaren Ansprachen waren in den zurückliegenden Monaten vor allem eins: Trost. Medizinisch wirkungsvoller war er früher. In der Aids-Krise, während der Schweinegrippe, der Ebola-Bekämpfung und in den ersten Sars-Epidemien war der an der Cornell University ausgebildete Immunologe zur weltweiten Autorität im Kampf gegen Seuchen geworden.

Mehr zum Thema 1/

Er leitete am National Institute of Health (NIH) eines der weltweit größten Gesundheitsforschungsinstitute. Als er sich vor wenigen Tagen öffentlich gegen Corona impfen ließ, verband er das mit einer Botschaft an die Kinder: Er persönlich habe den Weihnachtsmann geimpft. Wahrscheinlich war das die wichtigste Botschaft an alle Amerikaner: Verliert den Glauben nicht. An Heiligabend wird Fauci achtzig Jahre alt.