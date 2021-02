Biden ruft Bürger an : Anruf aus dem Weißen Haus

Joe Biden gibt sich gerne volksnah. Im Präsidentschaftswahlkampf leitete der Demokrat bei Kundgebungen viele Sätze mit dem Wort „Leute“ ein, um seine Zuhörer direkt anzusprechen. Der 78 Jahre alte Politiker bemüht sich um Bodenständigkeit, erzählt oft von eigenen Schicksalsschlägen und sieht sich selbst als Anwalt der kleinen Leute. Als amerikanischer Präsident hat Biden nun ein neues Format eingeführt, um seinen direkten Draht zum amerikanischen Volk unter Beweis zu stellen – und nebenbei für seine Politik zu werben: Regelmäßig will er sich mit den Bürgern über deren Probleme und Anliegen unterhalten. Am Samstag veröffentlichte das Weiße Haus die erste Ausgabe von diesem „wöchentlichen Gespräch“.

In einem zweieinhalb Minuten langen Clip, den die Regierungszentrale in verschiedenen sozialen Medien veröffentlichte, rief Biden zum Auftakt eine Frau aus Kalifornien an: Michele. Sie hatte – wie viele andere Amerikaner – als Folge der Corona-Pandemie ihren Job verloren. Michele berichtete in dem Video, sie habe einen Brief an Biden geschrieben dazu, wie sie sich mit dem Jobverlust fühle. „Er hat ihn gelesen – und dann hat er mich angerufen“, erzählte sie.

Biden bemühte sich in dem Telefonat mit Michele um die Tröster-Rolle, sprach ihr Mut zu und sagte, er bewundere ihren Verantwortungssinn und ihren Wunsch zu arbeiten. Der Demokrat nutzte die Gelegenheit, um für das von ihm vorgeschlagene Corona-Konjunkturpaket zu werben, in dem unter anderem Hilfen für kleine Betriebe und Arbeitslose vorgesehen sind. Aus dem Weißen Haus hieß es, Biden wolle regelmäßig Menschen kontaktieren, die von der Pandemie und deren Folgen betroffen seien.

Unterdessen hat das amerikanische Außenministerium angekündigt, die umstrittene Einstufung der jemenitischen Houthi-Rebellen als Terrororganisation rückgängig machen zu wollen. Ein Sprecher teilte am Samstag auf Anfrage mit, das Ministerium habe dem amerikanischen Kongress formal über diese Pläne von Ressortchef Antony Blinken informiert. Man sei nach einer umfassenden Prüfung zu diesem Schluss gekommen. Weitere Details würden in den nächsten Tagen verkündet.

Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen reagierten erleichtert und sprachen von einem wichtigen Schritt, damit sich die Notlage im Jemen nicht noch verschärfe. Im Jemen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg. In dem sehr verarmten Land leben 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung in Gebieten, die von den Houthis kontrolliert werden.

Mehr zum Thema 1/

Blinkens Vorgänger Mike Pompeo hatte die Einstufung der Houthis als Terrorgruppe kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Außenamt veranlasst. Hilfsorganisationen hatten beklagt, der Schritt werde sich weitreichend auf die ohnehin große humanitäre Not im Jemen auswirken. Der Chef des Welternährungsprogramms, David Beasley, etwa nannte Pompeos Entscheidung „ein Todesurteil für Hunderttausende, wenn nicht Millionen unschuldiger Menschen“. Wichtige Hilfsprojekte könnten stark beeinträchtigt, verzögert oder ganz gestoppt werden – aus Angst internationaler Organisationen vor juristischen Konsequenzen oder Sanktionen der Vereinigten Staaten.

Verhaltene Reaktionen der Houthis

Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums betonte am Samstag, die Entscheidung, die Terror-Einstufung zu kippen, habe nichts mit der Sicht auf die Houthis und ihr verwerfliches Handeln zu tun, zu dem etwa Attacken auf Zivilisten gehörten. Die Entscheidung basiere allein auf den schweren humanitären Konsequenzen der Einstufung.

Die Houthis kämpfen gegen die Truppen der international anerkannten Regierung, die unter anderem vom Nachbarland Saudi-Arabien militärisch unterstützt wird. Biden hatte am Donnerstag angekündigt, die Vereinigten Staaten würden ihre Unterstützung für Kampfhandlungen im Jemen einstellen und stattdessen die Diplomatie verstärken, um den Krieg zu beenden. Nach dem Willen Bidens sollen zudem Waffenverkäufe ausgesetzt werden, und der neue Amerika-Jemen-Beauftragte Timothy Lenderking soll auf eine friedliche Lösung des Konflikts hinwirken.

Die Houthi-Rebellen reagierten verhalten auf den von Biden angekündigten Kurswechsel. „Es wird keinen wahren Frieden geben vor einem Ende der Aggression und einer Aufhebung der Blockade“, schrieb Mohammed Abdel Salam, Chefunterhändler der Houthis, bei Twitter. Das amerikanische Militär hatte 2015 unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama die Angriffe begonnen, bei denen immer wieder Zivilisten starben. Neben Geheimdienstinformationen und logistischer Unterstützung wurden Waffenverkäufe an Riad in Milliardenhöhe genehmigt. Obamas Nachfolger Donald Trump behandelte Saudi-Arabien auch wegen seiner harten Linie gegenüber dem Iran als engen Verbündeten.