Anordnung von Biden : Trump soll keine Geheimdienstinformationen mehr bekommen

Normalerweise erhalten Amerikas Ex-Präsidenten weiterhin vertrauliche Briefings. Trump habe jedoch „erratisches Verhalten“ an den Tage gelegt, so Biden. Die New York Times berichtet derweil über Fehleinschätzungen der Geheimdienste vor dem Sturm aufs Kapitol.

Der neue amerikanische Präsident Joe Biden will seinem Vorgänger Donald Trump nicht wie üblich weiterhin Zugang zu vertraulichen Geheimdienstinformationen geben. Trump habe ein „erratisches Verhalten“ an den Tag gelegt und könnte geheime Informationen ausplaudern, sagte Biden in einem am Freitagabend veröffentlichten Interview mit dem TV-Sender CBS. Er wolle nicht spekulieren, was passieren könnte, aber Trump brauche die Informationen schlicht nicht mehr, sagte Biden.

Der Präsident betonte, seine Einschätzung sei unabhängig von Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols durch dessen Anhänger Anfang Januar. „Was bringen ihm die Geheimdienstinformationen, welchen Einfluss hat er überhaupt, außer der Tatsache, dass er sich vertun und etwas sagen könnte?“, fragte Biden. Sein Interview mit dem Sender CBS soll im Vorfeld zum Super Bowl am Sonntag ausgestrahlt werden, dem wohl wichtigsten Spiel des Jahres im American Football.

Frühere amerikanische Präsidenten bekommen normalerweise weiterhin vertrauliche Briefings der Geheimdienste. Bevor Trump diese bekommen kann, muss Biden aber zustimmen. Kritiker hatten Trump vorgeworfen, als Präsident mehrere Male geheime Informationen preisgegeben zu haben. Zudem soll er nach übereinstimmenden amerikanischen Medienberichten während seiner Amtszeit nur geringes Interesse an den dicht mit Informationen gespickten Briefings der Geheimdienste gezeigt haben. Die Unterrichtungen waren zuletzt nur noch selten auf seinem öffentlichen Terminkalender vermerkt, bei Biden sind sie es fast täglich.

Geheimdienste haben Bedrohung von rechten Trump-Fans offenbar unterschätzt

Unterdessen berichtet die New York Times über neue Details, die zeigen, warum die amerikanischen Geheimdienste vor dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar das Ausmaß der Bedrohung durch Pro-Trump-Rechtsextremisten unterschätzt haben. Am 4. Januar hatte die Geheimdienstabteilung der United States Capitol Police einen Bericht veröffentlicht, in dem alle Gruppen aufgelistet waren, von denen bekannt ist, dass sie in die Stadt kommen wollen und zwei Tage später eine Kundgebung für Präsident Donald Trump planen. Der Versand ergab eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine der Gruppen gegen Gesetze verstößt oder Gewalt anstachelt, und bezeichnete die Chancen als „unwahrscheinlich“, „höchst unwahrscheinlich“ oder „fern“.

Das Dokument, das zuvor nicht veröffentlicht worden war, ging jedoch nie auf die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich all diese Gruppen zu einer brennbaren Mischung zusammenschließen und so die Gewalt eskalieren lassen könnten. Dabei hatte dasselbe Büro nur einen Tag vorher ein deutliche bedrohlicheres Bild präsentiert: In Berufung auf Informationen des FBI und des Heimatschutzministeriums warnte es davor, dass der Anlass für viele Trump-Anhänger die „letzte Gelegenheit“ sein könnte, „die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen zu verwerfen“ und warnten vor Verzweiflungstaten und einer erheblichen Gefahr für die Strafverfolgung und die Öffentlichkeit.