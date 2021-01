Vor Bidens Amtseinführung : Das ist nicht Amerika

Washington am Montag: Arbeiter installieren Stacheldraht am Zaun, der das Kapitol umgibt. Bild: dpa

Republikaner erinnern in diesen Tagen gerne daran, dass die Amtseinführung Joe Bidens am Mittwoch nicht die erste Inauguration sei, die unter außergewöhnlichen Bedingungen stattfindet. Es ist tatsächlich nicht nötig, tief in die amerikanische Geschichte einzutauchen: Da man bei Donald Trumps Vereidigung im Januar 2017 zunächst an die bizarre Debatte darüber denkt, wie viele Anhänger sich auf der „National Mall“ versammelt hatten, geriet ein wenig in Vergessenheit, dass es vor vier Jahren zu gewalttätigen Protesten in Washington kam.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Während Trump auf den Stufen des Kapitols davon sprach, dass das „amerikanische Gemetzel hier und jetzt endet“, ging es eigentlich erst richtig los: Zwar war die große Mehrheit der Demonstranten – es waren mehrere tausend Trump-Gegner in die Hauptstadt gekommen – friedlich.