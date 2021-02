Antony Blinken : Amerikas Außenminister berät mit europäischen Kollegen über Atomvertrag mit Iran

Aktualisiert am

Es war der erste vertiefende Austausch von Blinken mit seinen Counterparts in Deutschland, Frankreich und Großbritannien seit Amtsantritt Joe Bidens. Dabei ging es auch um die Corona-Pandemie, den Umgang mit China und Russland sowie um die Klimapolitik.

Der neue amerikanische Außenminister Antony Blinken hat in einer Online-Konferenz mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien vereinbart, die transatlantische Zusammenarbeit neu zu beleben. Die vier Außenminister seien sich bei den Beratungen am Freitagabend einig gewesen, „dass sie die traditionell enge transatlantische Zusammenarbeit wiederaufleben lassen und globale Herausforderungen künftig gemeinsam angehen wollen“, verlautete aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Die Außenminister sprachen demnach auch über den 2015 zwischen den Vereinigten Staaten, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland mit Iran abgeschlossenen Atomvertrag. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die Vereinbarung 2018 einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Daraufhin zog sich auch der Iran schrittweise aus dem Abkommen zurück. Biden hat eine Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Atomabkommen in Aussicht gestellt. Allerdings sind sich Washington und Teheran uneins, wer den ersten Schritt machen und unter welchen Bedingungen dies geschehen soll.

Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums lehnte Stellungnahmen zu Einzelheiten der Konferenz ab und erklärte lediglich, die Regierung in Washington wolle gemeinsam mit den europäischen Partnern fortschreiten.

Bereits vor dem Treffen hatte die amerikanische Regierungssprecherin Jen Psaki erklärt, das Treffen sei Teil der Revision der amerikanischen Politik. Im Auswärtigen Amt in Berlin hieß es nach dem Treffen, die Außenminister seien sich einig gewesen, dass sie die traditionell enge transatlantische Zusammenarbeit wiederaufleben lassen wollten. Außer über den Iran habe man auch über die Corona-Pandemie, den Umgang mit China und Russland sowie die Klimapolitik gesprochen.

Der erste vertiefende Austausch der Außenminister seit dem Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden sei durch eine „vertrauensvolle und konstruktive Atmosphäre“ geprägt gewesen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.