Die Wahlleute haben gesprochen : Kann Joe Biden jetzt die Republikaner spalten?

Will nicht aufhören: Am 12. Dezember besuchte Trump (rechts, ohne Maske) das traditionelle Football-Spiel der Army gegen die Navy. Der Esel ist in diesem Fall übrigens nicht das Symbol der Demokraten, sondern das Maskottchen des Heeres. Bild: AFP

Joe Biden hatte die Trump-Show demonstrativ ignoriert. Während der abgewählte Präsident auf Twitter Salve um Salve abfeuerte, weil ihm doch der Wahlsieg gestohlen worden sei, präsentierte sich sein Nachfolger als ernsthafter Corona-Krisenmanager. Selbst als vorige Woche 19 republikanische Justizminister und etwa zwei Drittel der republikanischen Kongressabgeordneten verlangten, der Supreme Court solle Biden seinen Sieg in vier Staaten aufgrund von (haltlosen) Betrugsvorwürfen aberkennen, ließ sich der President-elect nicht auf Trumps Niveau herab.

Das hat er auch jetzt nicht getan, nachdem er am Montag im „electoral college“ tatsächlich gewählt worden ist. Doch Biden hat eingesehen, dass er nicht mehr so tun kann, als gehe alles seinen normalen Gang. Anders als Trump hat Biden dabei sich nicht selbst in den Mittelpunkt gerückt oder zum Opfer stilisiert. Vielmehr hat er die Attacken des noch amtierenden Präsidenten und seiner Getreuen zurecht als Angriffe auf die amerikanische Demokratie bloßgestellt, als Versuch der Entrechtung von Abermillionen Wählern. Zugleich hat Biden den Sieg der Demokratie erklärt, den teils enormen Anfeindungen ausgesetzten Wahlhelfern gedankt und gewürdigt, dass die Justiz funktioniert.

Das war auch ein klares Signal an die Republikaner: Jetzt müssen sie sich entscheiden. Bleiben sie Gefangene des schlechten Verlierers Donald Trump und seiner narzisstischen Wahnvorstellungen? Oder bereiten sie sich auf eine Zukunft in der politischen Wirklichkeit vor?

Abfuhr beim Supreme Court

Durchschlagende Wirkung hat Bidens Rede noch nicht gehabt. Zwar hat jetzt sogar Wladimir Putin einen Glückwunsch an Biden formuliert – die Republikaner-Führung aber war selbst nach dem Votum des „electoral college“ noch nicht so weit. Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell und seine Spießgesellen verfahren lieber nach der Devise: Ist der Ruf erst ruiniert, lügt es sich ganz ungeniert.

Die Abfuhr beim Supreme Court war so eindeutig wie erwartbar. Die Republikaner werden auch jetzt nicht ernsthaft glauben, dass Mike Pence am 6. Januar seine hervorgehobene Rolle bei der Zertifizierung der Ergebnisse durch den Kongress nutzt, um Bidens Einzug ins Weiße Haus doch noch irgendwie aufzuhalten. Sie bleiben aber bei der Linie, dass sie Trump doch ein bisschen „den Gefallen“ tun könnten, die Lüge am Leben zu erhalten.

Sie schielen dabei wohl vor allem auf den Tag vor der finalen Zertifizierung. Denn am 5. Januar entscheidet sich bei zwei Stichwahlen in Georgia die Mehrheit im Senat. Sollten die Demokraten ein kleines politisches Wunder vollbringen und in dem Südstaat beide Sitze erlangen, herrschte im Senat fortan ein Patt; den Ausschlag gäbe dann stets die Stimme der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris. Washingtons führende Republikaner befürchten wohl einen größeren Schaden in Georgia, wenn sie Trump nun in den Rücken fielen, indem sie in guter demokratischer Tradition endlich den Wählerwillen, also Bidens Sieg anerkennten.

Auch Biden muss taktieren, denn auch für ihn hängt vom 5. Januar sehr viel ab. Käme es tatsächlich so, dass die Demokraten im Senat mit den Republikanern gleichzögen, so müsste der gewählte Präsident wohl seinen Kurs ändern und sich viel stärker dem linken Flügel der eigenen Partei widmen. Denn wenn er für jedes Projekt jede Stimme in der kleineren Kongresskammer brauchte, wüchse das Erpressungspotential jedes einzelnen Senators.

Bidens Not mit den Linken

Der Burgfrieden im linken Lager ist aber längst brüchig. Allein die Aussicht, Trump zu besiegen, hatte die oft jungen Anhängerinnen und Anhänger von Senatoren wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren für Biden eingenommen. Nun ist der Sieg da, und der Unmut über Biden wächst. Denn nicht zuletzt mit seinen Personalentscheidungen macht der Wahlsieger klar, dass er an die Zeiten der Obama-Regierung anknüpfen will. Und die gilt vielen linken Aktivisten im Rückblick als mutlos moderat.

Verteidigte in Georgia aber mindestens ein republikanischer Senator sein Amt, was ziemlich wahrscheinlich ist, so müsste Biden überparteiliche Kompromisse schmieden. Der 78 Jahre alte „President-elect“, der 36 Jahre seines Lebens im Senat gesessen hat, würde sehr gerne beweisen, dass er dies kann und dass dies überhaupt noch möglich ist. So klar er jetzt erstmals die Republikaner kritisierte, die sich der Klage vor dem Supreme Court angeschlossen hatten, so klar umwarb er das konservative Lager auch in dieser Rede wieder.

Dadurch setzt der Demokrat seinen alten Bekannten Mitch McConnell unter Druck. Der Republikaner brüstet sich gern, als Fraktionschef im Senat seit 2010 systematisch alles dafür getan zu haben, um Barack Obama jeden potentiellen Erfolg zu vereiteln. Doch je länger McConnell Trumps demokratiefeindliches Gebaren unterstützt, desto mehr riskiert er, dass sich einzelne Senatoren seiner Partei gegen ihn stellen und mit Biden Kompromisse ausloten.

Denn so viel ist bei aller Versöhnungsrhetorik des Wahlsiegers klar: Sollten die Demokraten unter Biden eine Chance wittern, den Querulanten Trump als Keil zu benutzen und die Republikanische Partei zu spalten, dann werden sie sie nutzen.