F.A.Z. exklusiv : Mehrheit für von der Leyen zeichnet sich ab

Zum Greifen nah: Ursula von der Leyen am Dienstagvormittag in Straßburg

Vor der Abstimmung heute Abend um 18 Uhr zeichnet sich ab, dass Ursula von der Leyen eine ausreichende Mehrheit zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin erreichen kann. Nach ihrem starken Auftritt vor dem Parlament am Morgen erscheint sogar eine Mehrheit der pro-europäischen Kräfte möglich. In der sozialdemokratischen S&D-Fraktion wird damit gerechnet, dass mindestens hundert der 154 Abgeordneten von der Leyen unterstützen werden. Wenn dann von den Liberalen 90 Stimmen und von der EVP mindestens 170 Stimmen dazu kommen, läge sie schon bei 360 Stimmen. Hinzu kommen, so wird intern erwartet, wohl um die zehn Stimmen von einzelnen Abgeordneten der Grünen und der Linken, die sich nicht an die einheitliche Ablehnung ihrer Fraktionen halten wollen. Außerdem wollen die 14 Abgeordneten der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, die keiner Fraktion angehört, für die deutsche Kandidatin stimmen. Das würde reichen, um sie über die notwendige Hürde von 374 Stimmen zu hieven.

Thomas Gutschker Redakteur im Ressort Politik in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Für die deutsche Kandidatin sprachen sich in der Debatte Sozialdemokraten aus Spanien, Italien, Portugal, dem Vereinigten Königreich, Rumänien und Polen aus. Klar gegen sie positionierte sich nur die deutsche SPD. Der Sprecher der österreichischen SPÖ, die zuvor klar „Nein“ gesagt hatte, vermied eine solche Festlegung. Gleichwohl rechnen Sozialdemokraten intern damit, dass die Österreicher, Belgier, Niederländer, Ungarn, Griechen und ein Teil der Franzosen von der Leyen ihre Unterstützung versagen werden – das wären zusammen etwa vierzig Abgeordnete. Die Fraktion kam um 16 Uhr noch einmal zu einer Besprechung zusammen, wie alle anderen Gruppen auch. Erwartet wird, dass die Fraktionsführung eine klare Empfehlung abgibt, von der Leyen zu wählen.

„Sie hat eine gute programmatische Rede gehalten und politisch die richtigen Signale gesetzt“, sagte der Fraktionsvize der europäischen Sozialdemokraten, der Italiener Roberto Gualtieri, der F.A.Z. in Straßburg. Von der Leyen habe klar gemacht, dass sie sich auf die pro-europäischen Kräfte stützen wolle, das habe ihr Respekt bei Sozialdemokraten und Liberalen eingetragen. Gualtieri zeigte sich versöhnlich, was das Verfahren angeht: „Es gab zwar einen Schritt rückwärts in Sachen Transparenz bei der Kandidatenfindung. Aber auch einen Schritt nach vorne, weil die Kandidatin so detailliert wie kein Vorgänger zu unseren Forderungen Stellung genommen hat.“ Gualtieri steht den 19 italienischen Abgeordneten vor, der zweitgrößten Delegation in der S&D-Fraktion.

Schon bei der gestrigen Fraktionssitzung hatte von der Leyen nach Angaben von Teilnehmern Lob für ihr Antwortschreiben an die Sozialdemokraten geerntet. Man hielt ihr zugute, dass sie sich – gegen die Linie der Union – für einen Mindestlohn-Rahmen in der EU und eine Arbeitslosenrückversicherung einsetzte. Außerdem erfüllte sie Wünsche der Südeuropäer nach mehr Investitionen und Flexibilität bei den Haushaltsregeln. Gelobt wurde auch ihre unzweideutige Haltung zur Rechtsstaatlichkeit und zu einem engagierten Klimaschutz-Programm – mit dem Ziel, bis 2030 die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 mindestens zu halbieren. In der heutigen Debatte wurde dann deutlich sichtbar, dass von der Leyen nicht im rechten Lager nach Stimmen fischt. Das brachte einen Teil der Zweifler auf ihre Seite, der sich bis dahin nicht festgelegt hatte.

In der rechtskonservativen, gemäßigt europaskeptischen EKR-Fraktion wurde von der Leyens Rede dagegen mit Enttäuschung aufgenommen. Abgeordnete begruben die Hoffnung, dass die deutsche Kandidatin stärker auf sie zugehen und sich bei der Rechtsstaatlichkeit milder zeigen würde. In der Debatte brachten dies Redner von den Konservativen aus dem Vereinigten Königreich sowie Abgeordnete aus Schweden, den Niederlanden, Kroatien und der Tschechischen Republik zum Ausdruck. Die 27 Polen aus der Regierungspartei PiS hielten sich jedoch bedeckt. Sie beraten zur Stunde, auch mit Warschau, wie sie später abstimmen werden. Wie aus der Fraktion zu hören ist, hatten die Polen es zur Bedingung für eine Zustimmung zu von der Leyen gemacht, dass die EVP ihre Kandidatin für einen Ausschussvorsitz, die frühere Ministerpräsidentin Beata Szydlo, unterstützt. Das war offenkundig gestern Abend auch der Fall, allerdings versagten ihr alle anderen Fraktionen die Zustimmung, weshalb sie ein zweites Mal bei der Wahl durchfiel.

Die europäischen Grünen zeigten sich vor der Abstimmung ebenfalls enttäuscht über von der Leyen. Die Kandidatin habe keine hinreichend konkreten Zugeständnisse gemacht, sagte die deutsche Fraktionsvorsitzende Ska Keller. Außerdem hätten Sozialdemokraten, Liberale und EVP kein echtes Interesse mehr an inhaltlichen Verhandlungen mit ihrer Fraktion gezeigt. Auf die Frage der F.A.Z., wie es sich anfühle, mit Rechtsextremisten gegen die erste Frau zu stimmen, die sich um den Kommissionsvorsitz bewirbt, antwortete Keller: „Ich bin überhaupt nicht glücklich, gegen eine Frau zu stimmen.“ Allerdings sei eine andere Frau, die Liberale Margarethe Vestager, als Spitzenkandidatin von den Regierungschefs zuvor übergangen worden.

Es könne für die Grünen auch kein Argument sein, dass sie abstimmten wie die extreme Rechte. „Wir sind der größte Feind der extremen Rechten“, so Keller. Ihr Ko-Fraktionsvorsitzender Philippe Lamberts verwies darauf, dass die drei anderen proeuropäischen Parteifamilien zusammen 444 Stimmen haben. „Das reicht doch, da muss man nicht die Grünen dabei haben.“