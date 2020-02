Vollverschleierung : „In der Schule muss man sein Gesicht zeigen“

Aktualisiert am

Frau mit Niqab während einer Demonstration gegen das Burkaverbot in den Niederlanden Bild: EPA

Mehrere Bundesländer wollen Gesetze so ändern, dass niemand in deutschen Schulen und Unis einen Gesichtsschleier trägt. Die Mimikforscherin Eva Bänninger-Huber erklärt, was es für den Unterricht bedeuten kann, wenn eine verschleierte Frau dabei ist.