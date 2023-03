Keiner der 2952 Delegierten in der Großen Halle des Volkes wagt es, gegen Xis dritte Amtszeit als Staatschef zu stimmen. Ein Machtwechsel rückt damit in China in weite Ferne.

Präsident Xi am Freitag in der Großen Halle des Volkes Bild: AP

Alles andere wäre eine Überraschung gewesen: Einstimmig haben die 2952 Delegierten des Nationalen Volkskongress Xi Jinping für eine dritte Amtszeit als Staatschef bestätigt. Die Abstimmung war am Freitag nur noch eine Formalie.

Vor genau fünf Jahren, als Xi Jinping die Verfassung ändern ließ, um mehr als zehn Jahre im Amt bleiben zu können, war das für viele Chinesen ein Schock. Die Begrenzung auf zwei Amtsperioden war 1982 eingeführt worden, um nach Jahren des Chaos und der Tyrannei (während der Kulturrevolution) friedliche Machtwechsel zu ermöglichen. Das gelang zweimal. Xi Jinping hat alle Mechanismen abgeschafft, die verhindern sollten, dass wieder so viel Macht in den Händen eines Mannes konzentriert wird wie damals unter Mao.

In den vergangenen Tagen hat Xi deutlich gemacht, wo er künftig die Schwerpunkte seiner Herrschaft setzen will. Um im Großmachtkonflikt mit den Vereinigten Staaten zu bestehen, soll sich China stärker als bisher von Importen von Rohstoffen und westlicher Hochtechnologie unabhängig machen. Die Modernisierung der Streitkräfte soll beschleunigt werden. Die Privatwirtschaft soll sich den Vorgaben der Kommunistischen Partei unterwerfen.

Ablenkung von der schlechten Wirtschaftslage

Das Feindbild USA nutzt Xi, um den Nationalismus zu befeuern, von der schlechten Wirtschaftslage abzulenken und von der Gesellschaft Einheit und Entbehrungsbereitschaft einzufordern. Xi wirft den USA eine „Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung“ Chinas vor. „Eindämmung“ bezieht sich vor allem auf amerikanische Exportbeschränkungen, die China den Zugang zu modernsten Halbleitern und Technologien der Künstlichen Intelligenz erschweren. „Einkreisung“ bezieht sich auf Militärbündnisse wie AUKUS, an dem die USA, Australien und Großbritannien beteiligt sind, sowie militärische Kooperationen der USA mit Japan, den Philippinen und Taiwan.

Das Präsidentenamt ist dabei das am wenigsten einflussreiche von Xi Jinpings drei Ämtern: Parteichef, Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, Staatschef. Mit dem wachsenden globalen Einfluss Chinas hat es aber an Bedeutung gewonnen. Offiziell wird Xi in China nicht als Präsident bezeichnet, sondern als Vorsitzender der Volksrepublik. Viele Fachleute lehnen den Begriff „Präsident“ für China ab, weil er verschleiert, dass das Land eine Ein-Partei-Diktatur ist. Wichtiger als die Amtsbestätigung am Freitag war deshalb der Parteitag im Oktober, auf dem Xi sich eine dritte Amtszeit als Parteichef sicherte.

Nur in einem Fall gab es eine Gegenstimme

Auch als Oberbefehlshaber der Streitkräfte wurde Xi am Freitag vom Volkskongress „einstimmig“ bestätigt. Überhaupt fielen fast alle Personalentscheidungen einstimmig aus. Nur in einem Fall gab es eine Gegenstimme. Um auf Nummer sicher zu gehen, mussten die Medienvertreter den Saal während der Stimmabgabe verlassen. Eine explizite Zustimmung war nicht erforderlich, da die Stimmzettel so konzipiert sind, dass ein nicht markierter Zettel als Ja gewertet wird.

Die Sitzungen in der Großen Halle des Volkes sind in der Regel bis ins Detail inszeniert. Selbst eine scheinbar zwanglose Plauderei zwischen Xi und der Nummer zwei der Parteihierarchie, Li Qiang, wurde deshalb genau beobachtet. Es wird erwartet, dass Li Qiang am Samstag zum neuen Ministerpräsidenten ernannt wird. Später beteiligten sich die Nummer drei und vier der Hierarchie, Zhao Leji und Wang Huning, an der Plauderei. Sie alle sind, anders als der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang, enge Gefolgsleute Xi Jinpings. Die Szene wurde deshalb als Demonstration der Einigkeit interpretiert.

Da sie alle ihre Positionen Xi Jinping zu verdanken haben, steht die Frage im Raum, ob sie bereit wären, ihm zu widersprechen und ihn über negative Auswirkungen seiner Politik zu informieren. Manche Beobachter glauben, Xi könnte dem neuen Ministerpräsidenten Li Qiang mehr Befugnisse in der Wirtschaftspolitik übertragen, weil er ihn nicht als Rivalen fürchten müsse. Andere rechnen eher mit einer weiteren Verkrustung der Strukturen. Der scheidende Ministerpräsident, der bei früheren Sitzungen neben Xi platziert wurde, nahm nicht an der Abstimmung teil.