Bouffier im Interview : „Das Verhalten der SPD ist unehrlich und wirr“

Herr Ministerpräsident, Sie haben sich bei der Europawahl für Manfred Weber eingesetzt und auch für das Prinzip, dass der Spitzenkandidat, der die Wahl gewinnt, Kommissionspräsident wird. Sind Sie enttäuscht?

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. F.A.Z.

Ich habe mich in der Tat im Wahlkampf für den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber eingesetzt. Er wäre ein guter Kommissionspräsident geworden. Ich hätte mich gefreut, wenn das geklappt hätte. Webers Haltung jetzt finde ich extrem nobel. Obwohl er die EVP zum Wahlsieg geführt hat, hat er auf seine Kandidatur verzichtet, als er merkte, dass er bei den Staats- und Regierungschefs nicht durchzusetzen war.

Hat sich dieses Prinzip als untauglich erwiesen?

In den europäischen Verträgen ist nicht festgeschrieben, dass der siegreiche Kandidat einer Wahl Kommissionspräsident werden muss. Vielmehr müssen sich das Parlament und der Europäische Rat im Lichte des Wahlergebnisses einigen. Das unterschlagen unsere sozialdemokratischen Mitbewerber komplett.

Und das ärgert Sie?

Die EVP hat die Wahl gewonnen! Die Sozialisten haben verloren. Deshalb sind die Äußerungen und das Verhalten, das die Sozialisten, vor allem aber die SPD, an den Tag legen, widersprüchlich, unehrlich, nicht im deutschen Interesse und im Ergebnis wirr. Das gilt auch ganz vorneweg für Frau Barley, die Bundesjustizministerin war und jetzt neue Europaabgeordnete ist.

Wieso finden Sie das Verhalten der SPD widersprüchlich?

Die Sozialdemokraten und Sozialisten waren die ersten, die dem siegreichen Kandidaten Weber die rote Karte gezeigt haben und gleich nach der Wahl verkündeten, dass sie ihn nicht unterstützen werden. Daran muss man sie mal erinnern. Wenn sie jetzt Krokodilstränen vergießen, ist das widersprüchlich und unehrlich. Hätte das Europäische Parlament die Kraft gehabt, sich auf einen seiner Spitzenkandidaten zu verständigen und den siegreichen zu unterstützen, dann hätte der Europäische Rat das vermutlich nicht so einfach ignorieren können. Das gilt auch für den französischen Präsidenten Macron.

Das Spitzenkandidatenprinzip hat also den Stresstest nicht bestanden?

Noch einmal: Man kann dieses Prinzip ja gut und richtig finden, man kann bedauern, dass keiner der Kandidaten jetzt Kommissionspräsident wird, aber da es nun mal so ist, musste doch gehandelt werden. Dann gibt es einen Vorschlag, eine Deutsche zum ersten Mal seit fünfzig Jahren mit dem wichtigsten Amt in Europa zu betrauen, alle europäischen Staaten stimmen zu, und nur die SPD ist beleidigt und zwingt die Bundeskanzlerin zur Enthaltung. Wenn jetzt einige in der SPD, wie der frühere Vorsitzende Sigmar Gabriel, sagen, die Nominierung von der Leyens sollte man zum Ausstieg aus der Koalition nutzen, kann ich darauf nur antworten: Dann geht! Wir schreiben dann drüber, dass die SPD die Bundesregierung verlässt, weil Deutschland nach einem halben Jahrhundert zum ersten Mal wieder den Posten des Kommissionschefs in Europa besetzt. Das ist doch nur absurd!

War es falsch, dass die Bundeskanzlerin sich vor der Europawahl so stark für das System von Spitzenkandidaten eingesetzt hat? Wäre es nicht sinnvoll gewesen, zu differenzieren und den Wählern zu sagen, dass auch jemand anders als einer der Spitzenkandidaten Kommissionspräsident werden kann?