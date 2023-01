Fall Tyre Nichols : Videos von tödlichem Polizeieinsatz in Memphis veröffentlicht

Die Polizei von Memphis im US-Bundesstaat Tennessee hat mehrere Videos von einem brutalen Polizeieinsatz veröffentlicht, nach dem ein 29 Jahre alter Schwarzer im Krankenhaus gestorben war. In den am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Videos, die von den Körperkameras mehrerer beteiligter Polizisten sowie einer stationären Kamera aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie Tyre Nichols von den Polizisten in seinem Fahrzeug angehalten wird. Daraufhin ziehen die Beamten ihn aus dem Auto und drücken ihn zu Boden. Es kommt zu einer ersten Auseinandersetzung, nach der Nichols flieht.

In weiteren Einstellungen ist zu sehen, wie mehrere Polizisten Nichols an einer anderen Straßenkreuzung festhalten und wiederholt brutal mit Fäusten und einem Schlagstock auf ihn einschlagen. Nichols ruft mehrere Male laut und klar vernehmlich nach seiner Mutter. Mindestens ein Polizist tritt ihm wiederholt gegen den Kopf, während Nichols von den anderen zu Boden gedrückt wird. Danach schleifen die Einsatzkräfte den schwer verletzten Nichols zu einem nahen Einsatzfahrzeug und lehnen seinen Oberkörper gegen die Seite des Wagens, wie auf den Videobildern zu sehen ist.

Die Polizei von Memphis hatte fünf der beteiligten Beamten, die wie ihr Opfer Afroamerikaner sind, am Mittwoch entlassen. Diese hätten bei dem Vorfall am 7. Januar übertrieben Gewalt angewendet und keine Hilfe geleistet. Die Staatsanwaltschaft hat sie unter anderem wegen Mordes angeklagt. Die Anwälte der Familie prangerten rassistisches Vorgehen der US-Polizei gegen Schwarze im Land an. In den Vereinigten Staaten kommt es immer wieder zu tödlicher Gewalt durch die Polizei. Häufig sind die Opfer schwarze Menschen.

Joe Biden spricht von gerechter Empörung

Der Tod von Tyre Nichols sorgt in den USA schon seit Tagen für Empörung. Vor Veröffentlichung der Videoaufnahmen war befürchtet worden, dass diese gewaltsame Unruhen auslösen könnten. Präsident Joe Biden erklärte, die Aufnahmen würden die Menschen „zurecht empören“. Er selbst sei „voller Schmerz“. Zugleich appellierte der Präsident: „Diejenigen, die Gerechtigkeit wollen, sollten nicht zu Gewalt oder Zerstörung greifen.“

Nach Veröffentlichung des Videos protestierten in Memphis zunächst rund 50 Menschen gegen Polizeigewalt. Sie skandierten unter anderem „Ohne Gerechtigkeit kein Frieden“. Auch in anderen US-Städten versammelten sich Menschen.

Den festgenommenen Polizisten wird in der gegen sie erhobenen Klage unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping zur Last gelegt. Mord zweiten Grades ist im Bundesstaat Tennessee, in dem Memphis liegt, eine Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Kidnapping bezieht sich in diesem Fall auf das illegale Festhalten eines Menschen.