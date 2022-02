Verteidigungsministerin : Lambrecht stellt Mali-Einsatz infrage

Aktualisiert am

Nach der Außenministerin erwägt nun auch die Verteidigungsministerin, ob der Bundeswehr-Einsatz in Mali noch eine Zukunft hat. Zuletzt hatte Christine Lambrecht einen Abzug ausgeschlossen.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) stellt den Einsatz der Bundeswehr in Mali infrage. „Wir müssen sehr genau und sehr zeitnah prüfen, wie unser Engagement dort weiterhin aussehen kann. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass wir uns weiter in Mali engagieren“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Die seit Jahren anhaltende politische Krise in Mali verschärft sich seit einem Putsch 2020 immer weiter. Die Bundeswehrmandate für die Beteiligung an der EU-Mission EUTM und am UN-Blauhelmeinsatz müssen bis Ende Mai verlängert werden.

Lambrecht sagte, die Machthaber würden demokratische Wahlen auf die lange Bank schieben, und fragte: „Ist das wirklich ein Partner, dem wir helfen wollen?“ Es sei nicht mehr sicher, dass die Bundeswehr im Land erwünscht ist. Unterstützung bleibe aus. So erschwerten Auflagen der Behörden, dass Aufklärungsdrohnen fliegen dürfen, die für die deutschen Soldaten einen erheblichen Schutz bedeuteten.

Die Ministerin erläuterte, die Bundesregierung stimme sich derzeit umfassend und intensiv mit den Verbündeten ab und werde dem Bundestag einen entsprechenden Vorschlag machen, wie es mit dem Bundeswehrmandat weitergehen soll. „Aufgrund der aktuellen Lage muss ich aber sehr infrage stellen, ob wir uns weiter engagieren können“, sagte sie.

Auch Baerbock stellt Einsatz infrage

Lambrecht hatte zuletzt noch einen Abzug ausgeschlossen. Im Januar hatte die Verteidigungsministerin gesagt: „Wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht.“ In Mali agieren offenbar russische Söldner der Gruppe Wagner. „Moskau wird es nicht gelingen, über die Entsendung von Söldnern den Westen quasi automatisch überall dort zum Rückzug zu bewegen, wo Russland uns nicht sehen will“, hatte sie der „Welt am Sonntag“ damals gesagt.

Vor wenigen Tagen erst hatte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock den Einsatz in dem afrikanischen Land infrage gestellt. Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte Baerbock: „Angesichts der jüngsten Schritte der malischen Regierung müssen wir uns ehrlich fragen, ob die Voraussetzungen für den Erfolg unseres gemeinsamen Engagements weiter gegeben sind. Unser Einsatz ist kein Selbstzweck.“

Baerbock bezog sich allerdings nicht auf die Wagner-Söldner aus Russland, sondern reagiert auf die Spannungen zwischen Mali und Frankreich, dessen Botschafter diese Woche von Bamako ausgewiesen wurde. „Mit unseren internationalen Partnern und der Europäischen Union, insbesondere Frankreich, stehen wir in enger Abstimmung dazu, wie wir unser Engagement vor Ort weiter gestalten. Wir werden unsere Fragen in den nächsten Tagen auch hochrangig mit der malischen Regierung aufnehmen“, sagte Baerbock.