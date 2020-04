Verschwörungstheorien : Der Asteroid und das Virus

Wer große Ereignisse erklären kann, ist in den Augen derer, die keine Erklärung haben, selbst groß. Noch größer erscheint nur, wer dem Ereignis dazu noch einen Sinn verleiht. Was ist der Sinn der Corona-Krise? Die meisten würden wohl sagen, dass es keinen gibt. Die Menschheit hat einfach Pech gehabt, so wie auch einzelne Menschen Pech haben können. Manche bekommen aus heiterem Himmel eine Krebsdiagnose, anderen reißt bloß der Wind einen Zwanzig-Euro-Schein aus der Hand. Was kann man da schon tun? Weitermachen, so gut es geht. Das gilt auch in der Corona-Krise.

Doch manchen reicht das nicht. Sie wollen einen Willen hinter der Katastrophe erkennen. Das gibt ihnen ein Gefühl von Macht über die Mächtigen, die sie vermeintlich durchschauen. Die Corona-Krise kommt ihnen gelegen. Denn so, wie ein Stück Tofu den Geschmack jeder beliebigen Marinade annimmt, fügt sich die Krise in jede Ideologie. Dort erscheint sie als besonders drastisches Zeichen, dass Wer-auch-immer doch schon immer recht hatte.