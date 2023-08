Immer wieder wählt der sächsische Ministerpräsident Worte aus dem Vokabelheft des Kreml. Mal will er russisches Gas, mal will er der Ukraine Waffen verweigern. Wenn das Realpolitik ist, dann ist es schlechte Realpolitik.

Wenn Blicke töten könnten, dann jedenfalls nicht die, welche Michael Kretschmer und Wladimir Putin sich manchmal zuwerfen. Hier auf einem Wirtschaftskongress in Sankt Petersburg im fünften Jahr des russischen Krieges gegen die Ukraine. Bild: AP

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist noch nicht der Gerhard Schröder der CDU. Er hat schließlich nie direkt im Sold russischer Staatskonzerne gestanden. Aber sonst ist er dem früheren Kanzler ähnlich. Immer wieder verlangt er mitten in Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine Dinge, die Russland dienen. In der letzten Folge dieser Serie hat er gesagt, Deutschland dürfe der Ukraine keine Marschflugkörper des Typs Taurus liefern. Auf die Realität des Krieges übertragen heißt das: Wir wollen Putin beim Morden nicht zu sehr stören.

Immer geht es Kretschmer dabei um das Geld, das man machen könnte, wenn man nur wieder in alter deutscher Tradition eine Beutegemeinschaft mit Russland gegen Osteuropa bilden würde. Mal verlangt der Ministerpräsident, die zerstörte Ostseepipeline Nord Stream 1 zu reparieren, mal will er wieder billiges Gas aus Russland importieren. Das folgt der Linie der Putinisten von der AfD, welche in Sachsen die CDU hart bedrängen.