Vergiftung Aleksej Nawalnyjs : Wesensprüfung für den Westen

Es ist wahr: Nur die russische Regierung könnte vollständig aufklären, wer Aleksej Nawalnyj mit einem der gefährlichsten chemischen Kampfstoffe vergiftete, die es gibt. „Sehr schwerwiegende Fragen“, von denen die Bundeskanzlerin sprach, als sie den Mordversuch verurteilte, sind jetzt aber nicht nur von Moskau zu beantworten, sondern auch in Berlin und im ganzen Westen. Die ungewöhnlich scharfe Reaktion der Kanzlerin zeigt, dass die Bundesregierung auch in diesem Fall nicht an die Unschuld des Kremls glaubt.

Und selbst in den deutschen Oppositionsparteien, die sonst viel Verständnis für Putin haben, behauptete noch niemand, es sei wohl ein Samowar, aus dem Nawalnyj seinen Tee bekam, versehentlich mit Nowitschok befüllt worden.

Kein „strategischer Partner“

Eine Selbstbezichtigung des Kremls sollte freilich keiner erwarten. Moskau ging umgehend zum Gegenangriff über, der von der grotesken Behauptung flankiert wurde, Nawalnyj sei möglicherweise erst in der Charité vergiftet worden. Auch in dieser Affäre zeigt das Putin-Regime sein wahres Gesicht, und zwar so zynisch und skrupellos, dass daraus eine Wesens- und Charakterprüfung für den Westen geworden ist. Ein solches System kann kein „strategischer Partner“ für freiheitliche Demokratien und Rechtsstaaten sein, und das nicht „nur“ aus moralischen Gründen.

Es war immer eine Illusion, dass Putin, wenn schon kein „lupenreiner Demokrat“, so doch wenigstens ein halbwegs berechenbarer Autokrat sei, mit dem man nicht nur beim Erdgas Geschäfte zu beiderseitigem Nutzen abschließen könne. Für den KGB-Mann – in Russland sagt man nicht ohne Grund: einmal KGB, immer KGB – ist Weltpolitik ein Nullsummenspiel: Niemals können alle gewinnen. Der Untergang der Sowjetunion stellt für Putin die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts dar. Seit er an der Macht ist, betreibt er auch mit militärischen Mitteln eine revisionistische Außenpolitik, um diese Schmach zu tilgen. Die „Erfolge“, die er dabei erzielt, etwa die Heimholung der Krim, sollen die Misere Russlands im Inneren überstrahlen. Kritiker wie Nawalnyj sind für Putin deshalb so gefährlich, weil sie die Missstände im Reich ans Licht bringen.

Zugleich errichtete Putin durch Interventionen im „nahen Ausland“ einen Cordon sanitaire von krisengeschüttelten Staaten, der seine Herrschaft vor äußeren Gefahren schützen soll. Für Putin ist nicht die Nato eine Bedrohung, wie auch seine willigen Propagandisten im Westen behaupten – er fürchtet das Vorrücken von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gäbe es in der Ukraine und in Belarus halbwegs prosperierende Demokratien, dann könnten auch mehr Russen auf Ideen kommen, die Putins Regime erschütterten.

Was aber kann/soll/muss der Westen tun, um einen Gegner in die Schranken zu weisen, der sich nicht an grundlegende Regeln des friedlichen Interessenausgleichs hält – nicht halten kann, weil seine Herrschaft auf anderen Prinzipien gründet? Am wichtigsten wäre Geschlossenheit. Aber schon da fangen die Probleme an. Wer einen Verbündeten wie Trump hat, braucht keinen Gegner mehr.

Moskaus politische Dreistigkeit blüht geradezu auf angesichts der Dissonanzen im transatlantischen Bündnis und in der EU. Auch Nawalnyjs Vergiftung ist nicht nur ein Signal an die russischen Oppositionellen, den Mund zu halten, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. Der Anschlag stellt, insbesondere nach den vorausgegangenen Fällen, auch eine Botschaft an den Westen dar: Wir fürchten eure Reaktion nicht.

Moskau könnte jederzeit Flüchtlingswellen auslösen

Das kann niemanden verwundern. Denn egal, was der Kreml auch tat – stets mischte sich in die oft nur milde Kritik die Ermahnung, dass man Moskau doch als Partner brauche: in der Ukraine, in Syrien, in Libyen. Putin war freilich schon selbst auf die Idee gekommen, dass das Vorstoßen in die Krisenregionen, die Obama und Trump ihm überließen, seine Machtposition insbesondere gegenüber den Europäern stärkt. Moskau könnte jederzeit im Osten Europas und im Mittelmeerraum Flüchtlingswellen auslösen, die die EU abermals in eine Krise stürzten.

Aus einer solchen Lage befreit man sich nicht mit Appeasement. Einen Autokraten wie Putin beeindruckt nur Stärke. Stark ist der Westen im Verhältnis zu Russland auf dem Feld der Wirtschaft: als Konsument von Erdgas, als Lieferant von Waren, als Bank und Zweitwohnsitz für Russlands Superreiche. Die stärkste Botschaft, die die EU jetzt nach Moskau schicken könnte, wäre der Ausstieg aus Nord Stream 2, dem Pipeline-Projekt, das nie hätte begonnen werden dürfen.

Es gibt zwar auch noch andere Möglichkeiten, die politischen und ökonomischen Kosten hochzutreiben, mit denen der Kreml rechnen muss, wenn er weiter Gift verspritzt, ob in Teetassen, im Internet oder in Wahlkämpfen. Bleibt die Regierung Merkel aber dabei, dass die von verbündeten Staaten abgelehnte Pipeline fertiggebaut und betrieben wird, egal, wo, wie und gegen wen der Kreml zuschlägt, dann kann sie sich beim nächsten Mordanschlag auch gleich die Empörung sparen. Große Worte belächelt Putin nur dann nicht, wenn ihnen wenigstens halbwegs große Taten folgen.