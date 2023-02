Die Ampelkoalition gleicht zeitweise einer rot-grünen Minderheitsregierung. Die FDP ist zwar Teil der Koalition, aber ihr Beitrag zur Regierung besteht zum großen Teil in einem Ohne-uns. Die Woche ist noch keine drei Tage alt, da gibt es schon drei Beispiele: das Süß-Werbeverbot, das Verbrenner-Aus und das Verbot für Öl- und Gasheizungen.

Alle drei Streitfälle stehen für zwei unverträgliche Modelle. Die Grünen lieben die Vorschrift, die Liberalen die Offenheit.

Am schwierigsten zu begreifen ist die Aversion der Grünen gegen Technologieoffenheit. Die bietet die beste Gewähr dafür, dass Bürger und Unternehmen im Rahmen klarer Anreize den für sie günstigsten Weg gehen. Wenn es die Aussicht darauf gibt, so klimaschonend mit E-Fuel sein Auto zu fahren wie mit Batterie, warum den Weg dahin versperren? Der Grund für die Grünen: Dann könnten Unternehmen vom rechten Pfad der Elektrifizierung abgebracht werden.

Zugeständnis der Grünen

Dass sich die Grünen in der Koalition nun in Richtung FDP bewegen und Zugeständnisse gegenüber synthetischen Kraftstoffen machen, ist ein gutes Zeichen. Umso schlechter aber ist das Beispiel Heizung: Wozu ist eigentlich ein Emissionshandel für diesen Sektor eingeführt worden? Der Preis für CO2, der dadurch entsteht, sollte ein Anreiz sein, klimafreundlich zu investieren.

Das Wirtschaftsministerium sattelt nun trotzdem Verbote obendrauf, die überteuert und übereilt sind. Heiligt der Zweck die Mittel? Der Grund auch hier: Nur so sind die Grünen die Dirigenten von Gesellschaft und Wirtschaft.

Die FDP kann die Grünen zu Kompromissen bewegen, wenn sie die SPD an ihrer Seite hat. Das ist immer dann der Fall, wenn soziale Rücksichten gegen grüne Übertreibungen sprechen. Noch aus einem anderen Grund werden SPD und Grüne zum Nachdenken gezwungen sein. Der Umbau in Richtung Klimaneutralität ist in vieler Hinsicht so utopisch und teuer, dass nur Flexibilität und Offenheit weiterhelfen. Es soll schon Dirigenten gegeben haben, die sich mit ihrem Taktstock erstochen haben.