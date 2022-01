Nach Antwort von NATO und USA : Warten auf die Reaktion aus Russland

Aktualisiert am

Amerika und die NATO bieten Russland einen Dialog an – aber nicht über dessen Kernforderungen. Der russische Präsident Wladimir Putin will sich Zeit nehmen, um die Briefe zu analysieren.

Wladimir Putin gedenkt auf dem Piskaryovskoye-Friedhof in St.Petersburg dem Ende der Belagerung der Stadt 1944, die damals Leningrad hieß. Bild: dpa

Wladimir Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, wollte am Donnerstag der Entscheidung seines Präsidenten nicht vorgreifen. Man werde die Antworten der Vereinigten Staaten und der NATO in Ruhe analysieren, dann komme die Reaktion, sagte Peskow. Zwar klagte er, Russlands Erwägungen und Sorgen seien nicht berücksichtigt worden. Doch die Drohung mit einer „militärtechnischen“ Reaktion, sollten die Mitte Dezember in Form von „Vertragsentwürfen“ eingeforderten „Sicherheitsgarantien“ abgelehnt werden, wiederholten Peskow und auch Außenminister Sergej Lawrow zunächst nicht.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Am Mittwochabend hatten sowohl die amerikanische Regierung als auch die Allianz ihre Antworten darauf schriftlich übermittelt, wie Außenminister Antony Blinken in Washington und Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel bekannt gaben. Die Briefe wurden nicht veröffentlicht, doch fassten beide die wesentlichen Inhalte zusammen.