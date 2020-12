Amerika und die Pandemie : Kongress nimmt Hürde auf dem Weg zu Corona-Hilfen

Aktualisiert am

Amerikanische Kongressabgeordnete haben im Streit um ein Finanzpaket eine wichtige Einigung erzielt und damit die letzte große Hürde auf dem Weg zu neuen Hilfen in der Corona-Pandemie beseitigt. Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, er hoffe, dass beide Parlamentskammern am (heutigen) Sonntag über das Paket abstimmen werden. Ein Berater der Demokraten teilte mit, dass am Samstagabend (Ortszeit) eine Einigung erzielt worden sei und der Kompromiss noch endgültig ausformuliert werde.

Zuvor hatte Schumer gesagt, dass eine Einigung nah sei. Beim letzten große Streitpunkt war es um die Vergabe von Notfallkrediten durch die Zentralbank gegangen. Der republikanische Senator Pat Toomey hatte auf eine Einschränkung der Kreditvergabe gedrängt, doch Demokraten gingen die von ihm angestrebten Restriktionen zu weit.

Das Paket soll einen Umfang von mehr als 900 Milliarden Dollar (700 Milliarden Euro) haben. Vorgesehen ist, dass Arbeitslose zusätzlich 300 Dollar pro Woche und die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner einmalig 600 Dollar erhalten. Zudem beinhaltet das Paket Subventionen für Unternehmen, die unter der Pandemie leiden, sowie Geld für Schulen, das Gesundheitswesen und Mieter, denen eine Zwangsräumung droht.