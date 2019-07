Aktualisiert am

Vor Abstimmung in Brüssel : Von der Leyen kündigt Rücktritt als Verteidigungsministerin an

Ursula von der Leyen gibt ihr Amt als Bundesverteidigungsministerin auf. Das teilte die CDU-Politikerin mit. Am Dienstag stellt sie sich dem EU-Parlament als neue EU-Kommissionspräsidentin zur Wahl.

Entscheidung für Europa: Ursula von der Leyen will EU-Kommissionschefin werden. Bild: AP

Ursula von der Leyen hat einen Tag vor der Entscheidung über ihre Zukunft an der Spitze der Europäischen Union ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin angekündigt. „Unabhängig vom Ausgang werde ich am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten“, schrieb die CDU-Politikerin am Montag auf Twitter. Sie hoffe, das Vertrauen des EU-Parlaments zu bekommen und wolle sich ganz auf Europa konzentrieren.

„Die Bundeskanzlerin ist über diesen Schritt informiert und wird die notwendigen Schritte für einen verantwortungsvollen Übergang im Sinne der Bundeswehr und der Sicherheit Deutschlands einleiten“, schrieb von der Leyen in einem Tagesbefehl an die Angehörigen der Bundeswehr mit Blick auf ihre Entscheidung zum Rücktritt. Dieser war bereits erwartet worden. Am Dienstag stellt sich von der Leyen dem EU-Parlament als neue EU-Kommissionspräsidentin zur Wahl; sie benötigt dabei die absolute Mehrheit von 376 der 751 Stimmen.

Zu Wochenbeginn warb sie noch einmal mit neuen Angeboten um Zustimmung – vor allem bei Liberalen und Sozialdemokraten. Die Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasen will von der Leyen verschärfen. Zudem stellte sie sich hinter eine europäische Arbeitslosenversicherung. Die CDU-Politikerin ist bei sehr knappen Mehrheitsverhältnissen auf Stimmen aus beiden Lagern angewiesen, will sie das mächtige EU-Amt erobern. Grüne und Linke haben bereits angekündigt, sie nicht zu wählen.

Eine echte Zusage der Unterstützung hat von der Leyen bisher nur von der eigenen Parteienfamilie Europäische Volkspartei (EVP) mit 182 Sitzen. Er gehe davon aus, dass es eine „klare Mehrheit“ für die CDU-Politikerin als Kommissionspräsidentin geben werde, sagte EVP-Fraktionschef Manfred Weber am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Weber betonte: „Europa braucht jetzt Handlungsfähigkeit und Stabilität.“ Über einen „Plan B“ wolle die EVP nicht diskutieren.