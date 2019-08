Aktualisiert am

Unser Müll ist in Asien nicht mehr willkommen

Abfallexporte : Unser Müll ist in Asien nicht mehr willkommen

In Berlin trinkt einer seinen Kaffee-to-go. In Malaysia kann ein anderer nicht mehr atmen und wird krank. Da gibt es einen Zusammenhang.

Müll aus Australien in Malaysia. Bild: AP

Meistens riecht man sie, bevor man sie sieht: Die Müllberge, die sich vor den Reisfeldern auftürmen, die sich in den Innenhöfen sammeln oder die in illegalen Fabriken verbrannt werden. Der Gestank zieht über die Felder und sitzt in den Häusern. Anwohner klagen über Atemnot, Hautausschlag und tränende Augen. Manche sind abgemagert, müssen sich immer wieder übergeben. Ihr Brunnenwasser ist mit Blei, Zink und Eisen vergiftet. Die Krokodile sind verschwunden, weil die Flüsse mit den Abwässern aus den Müllverarbeitungsanlagen verseucht sind. Palmenfrüchte verrotten, bevor sie reif sind.

Das ist das erschreckende Bild, über das die Organisation Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) vor einigen Wochen berichtet hat – es ist der Alltag in einigen Gegenden Südostasiens. Die Autoren haben in Malaysia, Thailand und Indonesien recherchiert, überall entdeckten sie ähnliche Zustände: Berge von Plastikmüll und Anwohner, die über die Folgen für ihre Gesundheit und Umwelt klagten. Und noch eine Gemeinsamkeit gab es: Der Müll kam überwiegend aus dem Westen.

Die Organisation fand Plastikflaschen und Autoradios aus den Vereinigten Staaten, Katzenfutterverpackungen aus Spanien, Folie von französischem Käse, Milchkartons aus Großbritannien und Margarinebecher aus Deutschland.

Die westliche Konsumwelt lädt ihren Müll in Südostasien ab. Zuvor hatte China seit den neunziger Jahren fast die Hälfte der globalen Exporte an Plastikmüll aufgenommen, ebenfalls mit verheerenden ökologischen und sozialen Folgen. Nachdem Peking vor eineinhalb Jahren einen weitgehenden Importstopp verhängt hat, gelangen immer mehr Wohlstandsüberreste aus Amerika und Europa nach Südostasien. Die Müllexporte verlagern sich nach Malaysia, das zum größten Importeur der Welt von Plastikmüll aufstieg. 626000 Tonnen Kunststoffmüll kamen laut Greenpeace im vergangenen Jahr ins Land.

Vieles davon ist legal. Deutsche Unternehmen zum Beispiel dürfen unbegrenzte Müllmengen ohne besondere Genehmigung ins Ausland exportieren, wenn die EU die jeweilige Abfallart als ungefährlich eingestuft hat. Die Liste der erlaubten Sorten ist lang. Neben unzähligen Kunststoffen enthält sie auch Eisen-, Stahl- und Kupferschrott, bestimmte Elektrogeräte ohne Batterien, Glas, Keramik, Autoreifen, Pappe und Einweg-Kameras. Hausmüll ist verboten. Allerdings muss der Exporteur versichern, dass der Abfall im Empfängerland „verwertet“ und nicht einfach nur in die Landschaft geworfen wird.

Hier aber, bei der ordnungsgemäßen „Verwertung“ im Zielland, hakt das System. Im kleinen Ort Jenjarom in Malaysia jedenfalls haben die Bewohner den Rechercheuren von GAIA erzählt, dass illegale Müllfabriken zuletzt „wie Pilze“ aus dem Boden geschossen sind. Mehr als vierzig waren es in nur wenigen Monaten. Jede Nacht wurde dort der Abfall verbrannt.