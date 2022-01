Tagelange Unruhen : Wer waren die Aufrührer in Kasachstan?

Aktualisiert am

Wer waren die Aufrührer in Kasachstan?

Wer die „Terroristen“ waren, die Almaty heimsuchten, ist weiter unklar. Viele vermuten einen Machtkampf in der Elite. Russland sieht eine „Farbenrevolution“.

Terror? Polizisten nehmen am Montag Aufrührer in Almaty fest. Bild: Imago

Aus Almaty, der am meisten von den Unruhen in Kasachstan betroffenen Stadt, werden Erfolge gemeldet: Das Leben normalisiere sich, Aufräumarbeiten liefen. Der Geheimdienst KNB teilte mit, alle von „Terroristen“ besetzten Verwaltungsobjekte in Almaty und weiteren Städten seien unter Kontrolle gebracht und „Brandherde terroristischer Gefahren neutralisiert“ worden. Doch die entscheidende Frage, wer die von Präsident Kassym-Schomart Tokajew für die Unruhen verantwortlich gemachten „Terroristen“ waren, ist weiter ungeklärt.

Wie schwer es der Führung fällt, Schuldige zu präsentieren, zeigt der Fall des kirgisischen Jazzpianisten Wikram Rusachunow: Er war für ein Konzert nach Almaty gekommen, wurde aber am Sonntag im Staatsfernsehen mit Spuren von Misshandlungen im Gesicht vorgeführt, mit dem „Geständnis“, für Geld an den Protesten teilgenommen zu haben. Die Führung des Nachbarlands protestierte, Kirgistans Chef des Staatskomitees für Nationale Sicherheit empörte sich, dass Kasachstan „die Rhetorik der Ermittlungen ändern“ müsse: „Es ist falsch, unseren Bürgern Terrorismus vorzuwerfen.“ Rusachunow wurde wieder freigelassen, und Kasachstans KNB erklärte öffentlich, der Pianist sei kein Terrorist.