Ungarn und der Ausnahmezustand : Tschüs, Gefahrenlage – hallo, Gesundheitskrise?

In Ungarn hat das Parlament am Dienstag die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán aufgefordert, den Corona-Notstand („Gefahrenlage“) zu beenden. Orbán hatte bereits angekündigt, dass die Sondervollmachten am 20. Juni enden sollen. Sein Amtschef Gergely Gulyás sagte nun, die Notstandsregelungen könnten schon in der Nacht zum Donnerstag auslaufen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Die Regierung in Budapest hatte im März scharfe Kritik der heimischen Opposition, aber auch besorgte Reaktionen in europäischen Partnerländern hervorgerufen. Grund war, dass der Zustand der „besonderen Rechtslage“, in dem die Regierung mit Verordnungen ohne Parlament Gesetze außer Kraft setzen kann, ohne konkrete zeitliche Befristung eingeführt worden war, damals durch einen Beschluss mit der Zwei-Drittel-Mehrheit von Orbáns Fidesz-KDNP-Parteienbündnis im Parlament. Die Aufhebung erfolgte nun einstimmig.

Orbán schrieb auf seiner Facebookseite, seine Kritiker hätten nun eine nie wiederkehrende Möglichkeit für eine Entschuldigung. So könnten alle im In- und Ausland, die ihn der Diktatur bezichtigt hätten, „billig davonkommen“. Eine Entschuldigung wegen Kritik an den Notstandsregelungen hatte die Regierung zuvor bereits mehrfach gefordert, adressiert wurden besonders ausländische Medien sowie die Regierungen nordeuropäischer Länder.

Gleichzeitig ist ein umfangreiches Gesetzespaket beschlossen worden, dies wieder durch die Regierungsparteien gegen die Stimmen der Opposition. Damit werden Bestimmungen einiger Verordnungen auf nunmehr gesetzlicher Grundlage verlängert, etwa Steuererleichterungen, Kurzarbeitergeld oder die verlängerte Gültigkeit von Ausweispapieren (um die Ämter zu entlasten). Es geht aber auch um Einschränkungen des Datenschutzes, von Arbeitnehmerrechten oder um Einschnitte in die finanzielle Unabhängigkeit von Kommunen, die auf diese Weise an den Kosten der Corona-Bekämpfung beteiligt werden sollen.

Vor allem wurde mit dem neuen Gesetz die Möglichkeit eingeführt, dass die Regierung eine „Gesundheitskrise“ erklärt. Das ist ein speziell auf größere Gesundheitsgefährdungen zugeschnittener, neuer Ausnahmezustand. Er gibt der Regierung weniger weit reichende Kompetenzen als die bisher in der Verfassung vorgesehene „Gefahrenlage“, die jetzt in Kraft war, und der noch weiter reichende „Notstand“.

Die „Gesundheitskrise“ kann von der Regierung für die Dauer von bis zu einem halben Jahr per Dekret erklärt und bei Bedarf auch verlängert werden, ohne dass es dazu eines Parlamentsbeschlusses bedürfte. Die bisher vorgesehenen Ausnahmezustände können zwar auch auf die Schnelle von der Regierung beschlossen werden, müssen aber spätestens nach zwei Wochen vom Parlament bestätigt werden – so wie es im März auch geschah.

Eine Hintertreppe zur Diktatur?

Regierungskritiker wie die Organisationen „Hungarian Helsinki Committee”, “Hungarian Civil Liberties Union” und “Amnesty International Hungary“ sehen daher das neue Instrument der „Gesundheitskrise“ gleichsam als Hintertreppe zu einem abermaligen, quasi-diktatorischen Zustand an. Die Regierung weist das scharf zurück. Es gehe darum, die Erfahrungen der Coronakrise zu berücksichtigen: Es habe sich gezeigt, dass eine Epidemie längerfristige Gegenmaßnahmen erfordere als beispielsweise eine Naturkatastrophe. Dafür reichten die Befugnisse weniger weit, so könnten Grundrechte nicht außer Kraft gesetzt werden. Vorbild für die neue Regelung sei ein neues deutsches Epidemie-Schutzgesetz, das der Bundestag im März verabschiedet hat.

Die Regierung kann auf Vorschlag der Landesamtsärztin die „Gesundheitskrise“ ausrufen. Derzeit ist die Ärztin Cecilia Müller, die auch Orbáns Corona-Taskforce leitet, Chefin dieser Gesundheitsbehörde. Dann kann mit Dekreten von gesetzlichen Bestimmungen abgewichen werden. Die Regierung kann den Betrieb aller Institutionen und Einrichtungen, Ereignisse und Aktivitäten einschränken oder verbieten, die zur Ausbreitung einer Epidemie beitragen können. Das können Lokale oder Geschäfte sein, oder auch der Verkauf bestimmter Güter. Einwohner können zu Heimquarantäne verpflichtet werden. Die Armee kann zu Aufgaben im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise herangezogen werden. Die Maßnahmen müssen zur Bekämpfung der Gesundheitskrise angemessen und erforderlich sein. Ausgangssperren dürfen nicht verhängt werden. Das Parlament muss über die Regierungsmaßnahmen im Gesundheitsausschuss informiert werden, hat aber keine Mitwirkungsrechte.

Gulyás, Orbáns Amtschef, versicherte am Dienstag in Budapest, die Lage einer „Gesundheitskrise“ sei nicht vergleichbar mit der umfassenden „Gefahrenlage“, da sie lediglich Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge ermögliche. „Wir haben die erste Welle der Epidemie bewältigt, aber wir wissen nicht, ob es eine zweite geben wird.“ Daher werde die Taskforce weiterhin gebraucht, wie auch weitere Maßnahmen mit dem Gesetz vom Dienstag weiter notwendig seien.