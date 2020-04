Ungarn im Notstand : Ein schaler Sieg für Orbán

In der Corona-Krise haben viele europäische Staaten zu drastischen Mitteln gegriffen, von Eilgesetzen bis zu Einschränkungen der persönlichen Freiheit und des Versammlungsrechts. Weithin suchen Regierungen und Opposition der jeweiligen Länder den Schulterschluss.

Nicht so in Ungarn. Da steht die nationalkonservative Regierung von Ministerpräsident Orbán unversöhnlicher denn je im Gegensatz zur Opposition. Und auch international hat keine Maßnahme so viel Kritik hervorgerufen wie das Notstandsgesetz, das im Parlament in Budapest nun mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen worden ist. Nicht grundlos gibt es Sorgen um die Demokratie in Ungarn.