Umfrage zur Integration : In erster Linie Türke

Türkischstämmige sind in Europa zu Hause, pflegen aber vor allem ihre Identität. Das ist das Ergebnis einer Umfrage in vier westeuropäischen Staaten. Doch je nach Land gibt es bei anderen Fragen erstaunliche Unterschiede.

Die in Europa lebenden Türken fühlen sich in ihren Ländern zu Hause. Sie sind mit der Lebensqualität zufrieden, und sie nutzen die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, etwa im Bildungswesen. Zufrieden sind sie, weil die Länder in Europa wohlhabender, freier und stabiler sind als die Türkei. Dennoch halten sie unverändert an einer starken türkischen Identität fest.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Das ist das Ergebnis einer jetzt erschienenen repräsentativen Umfrage, die die amerikanische Denkfabrik Center for American Progress in Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlanden vom November 2019 bis Januar 2020 unter 2357 Türkischstämmigen vorgenommen hat. An der Umfrage waren drei europäische Organisationen beteiligt.