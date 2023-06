Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : Waffenstillstand führt nicht zu Frieden

Demonstration für die Verteidigung der Ukraine in Bonn Bild: Imago

Am 16. Mai schrieb mein Kollege Johannes Varwick an dieser Stelle, dass der Westen seine Strategie hinsichtlich des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine ändern solle, um baldmöglichst einen Waffenstillstand herbeizuführen. Sosehr ich Professor Varwicks Wunsch nach Frieden teile, so sehr bezweifle ich seine Argumentation. Konkret widerspreche ich drei Annahmen: erstens, dass die Nuklearmacht Russland eine Niederlage nicht akzeptieren würde. Zweitens, dass ein Waffenstillstand zu Frieden führen würde. Drittens, dass der Westen im Alleingang eine solche Verhandlungslösung herbeiführen könnte.

Nuklearmächte verlieren regelmäßig Kriege gegen militärisch schwächere Gegner. Afghanistan ist hier nur ein Beispiel der jüngeren Geschichte. Die Anerkennung einer Niederlage setzt voraus, dass Putin die Kosten der nuklearen Eskalation höher gewichtet als die Kosten einer Niederlage in der Ukraine. Ein Nuklearschlag Russlands hätte laut Vertretern der US-Regierung „katastrophale Konsequenzen“.