Ukrainekrieg : Luftalarm und Explosionen über Kiew

Die Ukraine berichtet, sie habe in der Nacht iranische Drohnen über Kiew abgeschossen. Selenskyj bedauert die FIFA-Absage an eine Friedensbotschaft vor dem WM-Finale. Die Nacht im Überblick.

Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew werden wieder russische Luftangriffe gemeldet. Sie hätten kritische Infrastruktur in Kiew und Privathäuser in der umliegenden Region getroffen, teilten die Behörden am Montag mit. Der Kiewer Militärverwaltung zufolge gab es in der Nacht mehr als 20 Drohnen-Angriffe. Rund 15 Drohnen seien abgeschossen worden. Es soll sich wieder um Drohnen iranischer Bauart gehandelt haben. „Der Feind greift die Hauptstadt mit ,Shahed'-Sperrfeuer an“, teilt das Militär auf Telegram mit. „Die Luftabwehr ist im Einsatz.“

Tote oder Verletzte habe es in Kiew nach ersten Informationen nicht gegeben, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. In der umliegenden gleichnamigen Region gab es den Angaben zufolge zwei Verletzte. „Das terroristische Land setzt seinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung fort“, schrieb Gouverneur Oleskij Kuleba auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. In Kiew heulten fast die ganze Nacht die Luftschutzsirenen. Am Morgen wurde der Luftalarm aufgehoben. Erst am Freitag hatte eine schwere russische Angriffswelle zu massiven Ausfällen bei der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in der Ukraine geführt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bedauert, dass der Fußball-Weltverband FIFA eine Bitte um eine Friedensbotschaft vor dem Finale der WM in Qatar abgelehnt hat. Selenskyjs Militärs befürchten unterdessen, dass Russland möglicherweise zu den Neujahrsfeiern eine neue Raketenwelle gegen die ukrainische Infrastruktur starten könnte.

Selenskyj: Die Welt vernahm unsere Botschaft dennoch

Selenskyj sagte am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft, obwohl die FIFA verhindert habe, dass dieser Friedensaufruf vor dem Endspiel in Qatar im Stadion gezeigt wurde, „vernahm die Welt unsere Botschaft“. Der Weltverband hatte dementiert, eine Anfrage aus der Ukraine erhalten zu haben.

Das Endspiel zwischen Frankreich und Argentinien sei ein emotionales Finale gewesen, sagte Selenskyj. Der Sinn des Fußballs sei schließlich, dass jeder gewinnen könne. „Aber der Wettbewerb wird auf dem Spielfeld ausgetragen, nicht auf dem Schlachtfeld“, sagte Selenskyj. „Und das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Rote Karte, kein roter Knopf. Wenn Menschen durch Fußball vereint sind, sind Menschen durch Frieden vereint.“

Er verwies in seiner auf YouTube verbreiteten Friedensbotschaft darauf, dass ein besonderer Gipfel in Vorbereitung sei, ein Friedensgipfel. „Für unser Land und für jede andere Nation, die der gleichen Aggression, dem gleichen Terror ausgesetzt sein kann, den Russland über unser Land gebracht hat.“ Dabei könnte die von der Ukraine vorgeschlagene Friedensformel helfen, eine neue, global bedeutsame Sicherheitsarchitektur zu schaffen. Der Friedensplan sieht unter anderem den vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine vor, auch von der Krim, sowie die juristische Verfolgung und Aufarbeitung aller russischen Kriegsverbrechen.