Weizenimporte : „Krieg in der Ukraine bedeutet Hunger in Afrika“

Plötzlich waren sie da: 13 haushohe Pyramiden aus einer Million Reissäcken. Es waren gigantische Konstrukte, die sich im Januar auf dem Messegelände in der nigerianischen Hauptstadt Abuja stapelten. „Präsident Buharis Reis-Revolution“ war in großen Lettern davor zu lesen. Die Botschaft des Staatspräsidenten Muhammadu Buhari lautete: Nigerias Landwirtschaft boomt und kann die eigene Bevölkerung mit Reis versorgen. Nicht alle waren von den Pyramiden begeistert. Manche in den sozialen Medien sprachen von Wahlkampf und Effekthascherei. Das Land mit mehr als 90 Millionen Einwohnern gehört zu den größten Lebensmittelproduzenten Afrikas. Bei einigen Nahrungsmitteln ist es aber trotzdem auf Importe angewiesen, insbesondere beim Weizen. Und das erweist sich jetzt als Fluch.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist von Afrika weit entfernt. Doch die Auswirkungen spürt man dort überall: Die Preise für Weizenprodukte und Sonnenblumenöl – die beiden wichtigsten Exportgüter aus der Schwarzmeerregion nach Afrika – sind schon deutlich gestiegen; auch ähnliche Lebensmittel wie Palmöl sind bereits teurer geworden. In Kenia kostet ein Sack Weizen derzeit bis zu 172 Schilling, umgerechnet 1,36 Euro. Im Februar waren es noch weniger als 140 Schilling. So einen Preisschub können die Kenianer und die Bürger anderer Länder in Afrika nur schwer verkraften.