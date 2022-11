Ukrainekrieg : Wo der Priester Flecktarn trägt

Im Belgoroder Gebiet in Russland, direkt an der Grenze zur Ukraine, kann man den Krieg im Nachbarland hören und sehen. Er hat Bindungen zerrissen und einige Tote gefordert.

Jewgenij Bakalo hat sich einen Kapuzenpullover schneidern lassen. Auf dem linken Arm prangt Russlands Trikolore, auf dem rechten die Flagge des Gebiets Belgorod, wo er lebt. Auf der Brust das Z. Es steht für die Unterstützung von Russlands „Spezialoperation“ gegen die Ukraine. „In den Krieg kann man nicht unter weißer Flagge ziehen“, sagt der Einundfünfzigjährige, während er seinen alten Nissan durch die Straßen von Belgorod steuert. „Das geht nur unter der Flagge deines Landes.“

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Der Wagen kommt aus Japan, hat das Lenkrad rechts und mehr als 325.000 Kilometer runter. Etwas rostig ist der Kombi, der Kühlergrill fehlt, manchmal stottert der Motor. Aber er ist geräumig und bequem wie ein Schiff. Neben dem Fahrersitz liegen ein Gummiriemen zum Abbinden von Wunden, ein Messer, eine Schutzbrille. Auch Schießtraining macht Jewgenij und will sich eine Schutzweste zulegen. Aber die seien gerade schwer zu finden und viel teurer geworden, sagt Jewgenij.

Als Unternehmer hat er Einkaufszen­tren in Belgorod und Umgebung mit Glastüren ausgestattet. Daneben leitet Jewgenij eine Hilfsgruppe, die ukrainische Flüchtlinge unterstützt und manchmal auch russische Soldaten. Drittens ist er Schriftsteller, wirbt für seine Überzeugungen vor Studenten, streitet mit Ukrainern in Belgorod und sozialen Medien, trifft auch westliche Journalisten. „Propaganda“ nennt er das, im Sinne von Überzeugungsarbeit für seine Sache. Wie Präsident Wladimir Putin sieht Jewgenij die „Spezialoperation“ als Versuch, einen Krieg zu beenden, den Kiew und der Westen 2014 begonnen hätten. Mit Belgorod als Frontstadt.

Viele sind verunsichert

Das Gebiet grenzt an drei Oblaste der Ukraine, die von Sumy, Charkiw und Luhansk. Seit dem Frühjahr war das Land wenige Kilometer südlich von Belgorod russisch besetzt. Seit September wird es wieder von Kiew kontrolliert. Man beschießt einander. Belgorod ist Umschlagplatz für Russlands Militär. Wer vor Morgengrauen im Nachtzug in die Stadt kommt, sieht rauchende Uniformierte auf dem Bahnsteig. Am Bahnhof wachen Feldjäger. Auch in den Museen trifft man Soldaten. Vor Erdwällen, Soldatenpuppen und einem Riesengemälde mit Panzern, das die Schlacht am Kursker Bogen nördlich von Belgorod 1943 abbilden soll, erzählt eine tiefe Männerstimme aus Lautsprechern vier Offizieren vom Sieg der Roten Armee über die Wehrmacht.

Im aktuellen Krieg sind aus dem Regionalmuseum die wertvollsten Stücke in Sicherheit gebracht worden. Geblieben sind unter anderem ausgestopfte Tiere wie Bär, Elch und Marderhund. Dieser Fremdling sei aus Asien über Charkiw ins Belgoroder Gebiet zugewandert, lernen die Offiziere bei einer Führung. Am Ende stehen sie vor einer Tafel mit den Belgoroder Trägern des Militärordens „Held Russlands“. Einer ist schon in Putins „Spezialoperation“ gefallen.

Jewgenij war mit seinem Nissan schon im Donbass, als die Unterstützung der dortigen „Volksrepubliken“ noch nicht als allrussische Überlebensfrage galt wie heute. Vor drei Jahren setzten ihn ukrainische Aktivisten deshalb auf ihren Online-Pranger von Leuten, die gegen die Sicherheit der Ukraine verstießen, wegen illegaler Einreise, „Zusammenarbeit mit prorussischen terroristischen Organisationen“ und „Teilnahme an propagandistischen Veranstaltungen“.