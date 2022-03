Mychajlo Podoljak : Die schwierige Mission des Unterhändlers

In den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland spielt Mychajlo Podoljak eine wichtige Rolle. Montag war der vierte Verhandlungstag; am Dienstag soll es weitergehen. Fotos der Unterhändler zeigen, dass am Verhandlungstisch zwei Welten aufeinanderprallen: Die Russen, formal eine Delegation nur mittleren Ranges, tragen alle Anzug und Krawatte.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Die Ukrainer bekleiden in ihrem Land wichtigere Ämter, kommen aber, zur Realität des Krieges passend, in Outdoor-Kleidung, in Olivgrün. Podoljak, Jahrgang 1972, ist Berater des Chefs des Präsidialamts in Kiew. Er, der zunächst in Belarus Medizin studiert hatte, dann als regimekritischer Journalist tätig war und deswegen 2004 in sein Heimatland Ukraine ausgewiesen wurde, war lange als politischer Berater tätig, bis ihn Präsident Wolodymyr Selenskyj in seine Kanzlei holte.

Während die ersten Gesprächsrunden offenbar mühsam verliefen und mit physischer Präsenz der Partner stattfanden, ist man am Montag zu einer Videoschaltung übergegangen. Was im Einzelnen gesagt wird, soll nicht vorzeitig nach draußen dringen. Doch die Kommunikation mit der eigenen Bevölkerung und der Weltöffentlichkeit über die eigenen Ziele ist eine andere Sache. Hier hat Podoljak mit seinen Twitterbeiträgen und Kurzvideos in den letzten Wochen die zentrale Rolle übernommen. In der Regel steht er dann vor dem Präsidialamt in Kiew auf der Straße, um klarzumachen, dass alle an ihren gewohnten Plätzen sind, Selenskyj ebenso wie er selbst. Er zeigt, dass – trotz der drohenden Umzingelung der Hauptstadt – niemand die Flucht ergriffen hat.

Dann blickt der jünger wirkende Mann unter seinen tief sitzenden Augenbrauen in die Kamera und schildert in fast allzu ruhigem, Vertrauen einflößenden Tonfall die Lage. Die Ukraine, das seien heute Hunderttausende, „die ihr Leben, ihre Zeit, alles, was sie haben, geben, um diesen Staat zu verteidigen, und deshalb werden wir siegen“, sagte er am Montag. Auf der Internetseite forbes.ua erläuterte er genauer, was in den Gesprächen das Ziel Kiews sei: „Die russischen Truppen müssen sofort das Feuer einstellen, das Gebiet der Ukraine verlassen und nicht mehr hierher zurückkehren. Der Rest sind Details.“

Es sei aber klar, „dass Russland nicht der einzige Garant der Friedensbedingungen sein kann, auf die wir uns einigen werden. Es muss eine kollektive Sicherheitsgarantie seitens mehrerer Länder geben.“ Dass die Verständigung mit den Russen „sehr schwierig“ sei, liege an den „zwei politischen Systemen: „Die Ukraine, das ist freier Dialog innerhalb der Gesellschaft und ein notwendiger Konsens. Russland, das ist die ultimative Unterdrückung der eigenen Gesellschaft.“

Mehr zum Thema 1/