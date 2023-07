Aktualisiert am

Minen in der Ukraine : Der Tod lauert auf dem Acker

Ein Drittel der Ukraine ist vermint. Für Zivilisten und die Landwirtschaft sind Minen eine große Gefahr. Wie läuft die Räumung in den befreiten Gebieten?

Minensucher der ukrainischen Nationalgarde demonstrieren ihre Arbeit in der Region nahe der Stadt Cherson Bild: Daniel Pilar

Die POM-3 hat Zeit. Geduldig wartet sie, bis ihr Sensor in der Erde etwas spürt. Die Mine ist schlau, eine der modernsten des russischen Militärs. Sie weiß, ob sich ein Tier nähert oder ein Mensch. Dessen Schritte in ein paar Metern Entfernung reichen aus, und die POM-3 zündet. Dann schießt aus dem 19 Zentimeter hohen graugrünen Zylinder ein Sprengkörper nach oben. Bis zu anderthalb Meter steigt er auf, bevor er detoniert. Die kleinen Metallringe darin sehen aus wie die Blätter einer Kreissäge. Sie zerfetzen, und zweitausend messerscharfe Splitter fliegen durch die Luft. Sie durchbohren alles in einem Radius von zwölf Metern.

Die POM-3 ist eine Springmine. Eine von vielen Minenarten, die Moskau im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Die russischen Truppen müssen sie nicht selbst vor Ort verlegen. Sie kann aus einem Raketenwerfer verschossen werden. Mit einem kleinen Fallschirm schwebt sie zur Erde, richtet sich auf und aktiviert sich selbst.

Ein Mensch muss weder darauf treten noch über einen Draht stolpern, um sie auszulösen. Die Russen nennen die POM-3 verniedlichend „Medaillon“, weil die kleinen Ringe im Zylinder ihre Entwickler an Medaillons erinnern. Russische Kriegsblogger glorifizieren die Mine als unräumbar, posten Videos davon, un­terlegt mit martialischer Musik.

Für die Ukrainer stellt sie eine besondere Herausforderung dar. Die Räumung sei tatsächlich schwierig, sagt Ihor. Er leitet ei­ne Einheit der ukrainischen Nationalgarde, die Minen entschärft. Gerade ist er nahe der südukrainischen Großstadt Cherson stationiert. Vor seinen Füßen im Gras hat er mehrere russische Minen ausgebreitet, die sie geborgen haben.

„Eigentlich sollten sich diese Minen nach einigen Tagen selbst deaktivieren“, sagt er zur POM-3. „Aber wir haben welche gefunden, die auch nach sechs Monaten noch scharf waren.“ Daneben liegen weitere Minen. Manche stammen noch aus der Sowjetunion, andere aus russischer Produktion. Auf einer runden Antipanzermine, Typ TM-62, ist das Produktionsjahr zu erkennen: 1980. „Das Jahr der Olympischen Spiele“, sagt Ihor bitter.

Minen sind überall zu finden, wo Russen und Ukrainer ihre Stellungen absichern. In den Vorstädten von Kiew, in Butscha, Irpin, Gostomel fanden die Ukrainer etliche solcher Sprengkörper, nachdem die Russen dort abgezogen waren. Die Front­gebiete Charkiw, Saporischschja, Cherson sind ebenso vermint wie der Strand von Odessa und das Schwarze Meer. Insgesamt 174.000 Quadratkilometer der Ukraine sollen nach Schätzungen des ukrainischen Verteidigungsministeriums vermint sein. Fast ein Drittel des gesamten Landes. Die Fläche entspricht etwa der Größe von Österreich und Ungarn zusammengenommen.

Die Minen zu finden und zu entschärfen wird Jahre, wenn nicht gar Jahr­zehnte dauern. Es wird auch davon ab­hängen, wie schnell es möglich sein wird, in die momentan von Russland besetzten Teile zu kommen. Nach Angaben der Weltbank benötigt die Ukraine 37,4 Milliarden Euro zur Räumung des gesamten Landes.

Es gibt internationale Regeln für den Einsatz von Minen, etwa dass sich Antipersonenminen nach einer gewissen Zeit selbst deaktivieren sollen oder Minen­felder kartiert werden. Dabei geht es vor allem um den Schutz von Zivilisten. Das Beispiel der POM-3 aber zeigt, dass solche Regeln im Krieg nicht viel gelten. Die Ottawa-Konvention, die den Vertragsstaaten den Einsatz von Antipersonenminen un­tersagt, hat Russland zudem erst gar nicht unterschrieben.