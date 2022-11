Ukraine-Liveblog : WHO: Winter bedroht Leben von Millionen Ukrainern

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto ist am Montag zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen nach Russland gereist. Der Politiker nehme an der Nukleartechnologiemesse Atomexpo in der Stadt Sotschi am Schwarzen Meer teil, teilte das Außenministerium in Budapest mit. Szijjarto hatte erst im Oktober ein energiepolitisches Forum in Moskau besucht. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban pflegt auch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar ein gutes Verhältnis zu Moskau. Die EU-Sanktionen gegen Russland trug Budapest mit, beim Embargo gegen russische Ölimporte erreichte es allerdings eine Ausnahmeregelung.



Szijjarto hatte im September am Rande der UN-Generalversammlung als einziger Außenminister eines EU-Landes auch den russischen Minister Sergej Lawrow getroffen. Zur Atomausstellung nach Sotschi reiste Szijjarto nun, weil das russische Unternehmen Rosatom in Ungarn zwei neue Reaktorblöcke für das Atomkraftwerk Paks errichtet. "Ich hoffe aufrichtig, dass kein einziges europäisches Land diese Investition verhindern wird", sagte Szijjarto in Sotschi laut Außenministerium. Die Sicherheit der Energieversorgung sei "heutzutage eine Frage der nationalen Sicherheit, ja sogar der Souveränität". Das Investitionsvorhaben Paks 2 hat ein Volumen von zwölf Milliarden Euro. Die Reaktoren sollen bis 2030 fertiggestellt sein.