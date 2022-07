Ukraine-Liveblog : Weg für Lieferung von Nord-Stream-1-Turbine aus Kanada frei

Das ging aus einem von der Präsidentenkanzlei in Kiew am Samstag veröffentlichten Dekret hervor. Bisher war davon die Rede, dass Melnyk zum Frühherbst seinen Posten in Berlin aufgibt und stellvertretender Außenminister in Kiew wird. In dem Dekret ist davon nicht die Rede, sondern nur von seiner Entlassung.Der Diplomat, der fließend Deutsch spricht, gut vernetzt ist und seit 2015 Botschafter seines Landes in Deutschland, war zuletzt wegen Äußerungen über den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera in die Kritik geraten. Lesen Sie hier alle Hintergründe wurden laut Dekreten auf der Internetseite der Präsidentenkanzlei. Sie sind wie Melnyk seit mindestens fünf Jahren im Amt, wodurch sie wegen des Rotationsprinzips mit einer Abberufung rechnen müssen. Melnyk hatte vor wenigen Tagen gegenüber der F.A.Z. angedeutet,Am Abend nannte der ukrainische Präsident die. „Ich habe heute Dekrete über die Entlassung einiger Botschafter der Ukraine unterzeichnet. Diese“, sagte er am Samstag in einer Videobotschaft, ohne einen der fünf Botschafter namentlich zu nennen. „Für Tschechien, Deutschland, Ungarn, Norwegen und Indien werden neue Vertreter der Ukraine ernannt“, sagte Selenskyj. Die Kandidaten würden vom Außenministerium vorbereitet.